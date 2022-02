Cote d'Ivoire: Décoration - L'Union nationale des pharmaciens privés distingue ses membres

L'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire (Unp-ci) a décoré, le 8 février, à la Maison du pharmacien à Cocody-Les Deux-Plateaux, 67 de ses membres. Les récipiendaires revendiquent une ancienneté de quinze à cinquante années de loyaux services. Ainsi, 23 de ces travailleurs ont reçu la médaille Grand or ; 15 petit or ; 07 celle de vermeil et 22 la médaille d'argent.

Après avoir épinglé ces insignes sur leur poitrine, au nom du Président de la République, Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a, naturellement, félicité ces braves travailleurs. " Je vous félicite pour toutes ces années consacrées à la santé. Cette distinction est la preuve de votre engagement et surtout de votre probité au travail. Portez vos insignes avec fierté et continuez d'être de bons exemples pour vos cadets ", a encouragé le ministre Adama Kamara.

Avant d'exprimer son satisfecit à Dr Kanigui Ouattara et Dr Diarra Arounan ; respectivement président de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire et président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Et ce, pour leur vision managériale et pour le travail bien fait. " Motion spéciale à vous pour vos efforts en faveur du rayonnement de cette corporation. Par vos actions, vous vous êtes inscrits dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, à travers son programme "Une Côte d'Ivoire solidaire" ", a soutenu l'émissaire du gouvernement.

Dr Kanigui Ouattara a, pour sa part, indiqué que cette initiative de décoration vise à célébrer l'excellence, la reconnaissance et le travail accompli. Il a toutefois exprimé son infinie gratitude au ministre pour son soutien et sa sollicitude à leur endroit. " Merci M. le ministre, pour l'honneur que vous nous faites d'être des nôtres ", s'est-il réjoui. Non sans partager les félicitations de la tutelle avec tous ses collaborateurs dont il a tenu à saluer le mérite et la fidélité.

Au nom des récipiendaires, Dr Simone Bleu-Lainé, a exprimé sa gratitude et reconnaissance au Chef de l'État et à sa hiérarchie pour cette distinction qui constitue un geste motivateur susceptible d'encourager les agents de la santé à donner davantage le meilleur d'eux-mêmes.