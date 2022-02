Cote d'Ivoire: Accès à l'eau potable - Boundiali - Le château d'eau de N'dara mis en service

Après l'inauguration officielle du château d'eau de Touroni, dans le département d'Odiénné le Jeudi 10 Février 2022, le Ministre de l'hydraulique Laurent Tchagba a mis le cap sur la région de la Bagoué où il a inauguré le vendredi 11 Février 2022, le château d'eau de N'Diara, village situé dans le département de Boundiali. Ce, en présence de la Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, Professeur Mariatou KONÉ et des autorités politiques et administratives.

Les travaux de réalisation de ce système d'Hydraulique Urbaine d'un coût global de 271 286 000 FCfa entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire à travers le Fond de Développement de l'Eau ont démarrés le 15 juin 2021 pour s'achever le 28 Octobre 2021, poste le ministère de l'hydraulique sur sa page facebook.

Ces travaux ont succinctement consisté en la réalisation et l'équipement d'un forage positif de 8m3/heure, la construction d'un château d'eau en béton armé de 50m3 sur 12m de hauteur, la fourniture et la pose de 5,5 kilomètres de canalisations pour la distribution de l'eau.

La Ministre Mariatou Koné, député-maire de la commune de Boundiali et le Vice-Président de la mutuelle de développement de N'dara, Sitionon Manahon au nom des populations ont traduit toute leur joie et leur gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, au Premier Ministre, Patrick ACHI et au Ministre de l'hydraulique Laurent Tchagba pour ce château d'eau qui vient mettre fin à leurs calvaires, améliorant ainsi leurs conditions de vie.

Le Ministre de l'hydraulique Laurent Tchagba a encouragé les populations à profiter des branchements subventionnés que l'État met à leur disposition. Les populations ne payeront que 10 000 Fcfa, au lieu de 167 000 Fcfa pour avoir l'eau domicile à partir du robinet.

Il est bon de noter qu'en plus des branchements subventionnés, le Président de la République S.E.M Alassane Ouattara a offert gracieusement 17 branchements, 01 à l'église, 01 à la mosquée, 01 à l'école du village et à 14 aux familles défavorisées.