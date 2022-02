Algérie: "Annaba Bike City" - Un projet éco-urbain en voie de concrétisation

Annaba — Un projet éco-urbain pilote baptisé "Annaba Bike City" sera concrétisé dans cette ville à travers la réalisation de cinq kilomètres (5 km) de pistes cyclables, a-t-on appris samedi auprès de l'Assemblée populaire communale (APC).

"Ces pistes cyclables seront réalisées à partir du centre-ville à travers les voies parallèles au Cour de la Révolution vers Sidi Brahim, à la sortie Sud de la ville, et constitueront la base d'un projet modèle et ambitieux qui conduira la ville vers la modernisation et la citadinité", a indiqué le président de l'Assemblée populaire communale (APC) de la ville de Annaba, Youcef Chouchane, en marge d'une réunion consacrée à la présentation de ce projet initié par l'association locale "Green Bike".

L'APC de Annaba prévoit également "la réalisation de 25 km de pistes cyclables dans la ville d'ici trois ans", a détaillé M. Chouchane, qui a souligné à cet égard "la nécessité d'impliquer les différents intervenants, notamment les opérateurs économiques, responsables, société civile et les notables de la ville dans ce projet pour relever le défi et faire de Annaba une ville cyclable".

Il a également abordé les aspects liés à la sensibilisation pour assurer l'interaction et l'implication des habitants de la ville, expliquant que les associations versées dans le domaine de l'environnement mèneront des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes et des professionnels pour la généralisation de l'utilisation du vélo et pour faire de la petite reine, le dénominateur commun de plusieurs activités écologiques, sportives, touristiques et environnementales comme la lutte contre la prolifération des déchets.

Un avant-goût de "Annaba Bike City" a été constaté hier vendredi, où une balade en vélo, à laquelle avaient pris part 45 jeunes dont des filles, a été organisée à travers les rues de la ville, en présence du président de l'APC.