Algérie: La société civile, une force de proposition dans la consécration des valeurs de citoyenneté

Alger — Le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Abderrahmane Hamzaoui a mis l'accent, samedi à Alger, sur le rôle de la société civile dans la gestion des affaires publiques et la consécration des valeurs de citoyenneté, la qualifiant de "force de proposition" et de "partenaire actif".

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la 1ère session du Conseil de l'Observatoire national de la société civile à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger (ESHRA) d'Ain Benian, M. Hamzaoui a précisé que "l'Algérie figure parmi les premiers pays à avoir créer un organe constitutionnel pour la promotion de la société civile pour en faire un partenaire actif qui contribue à la gestion des affaires publiques, à la préparation des politiques publiques et contribue également, en tant que force à la proposition de projets des textes législatifs et règlementaires", soulignant que son organe a pour objectif de "consacrer les valeurs du nationalisme et de citoyenneté pour contribuer à la concrétisation des objectifs de développement national et à la préservation de l'unité nationale et de la cohésion sociale".

La tenue de la 1ère session de l'observatoire, à laquelle ont pris part les conseillers du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune ainsi que des ministres, constitue "une première étape dans le parcours de cet organe qui sera un cadre rassembleur du mouvement associatif, toutes composantes et spécialités confondues, qui permettra de débattre des voies de développement de la performance du mouvement associatif et de cerner les défis et obstacles auxquels il fait face pour proposer les solutions et les alternatives", a-t-il dit.

Cette session ordinaire intervient pour "parachever la formation des structures et commissions de l'observatoire et l'élaboration de son règlement intérieur et établir un plan d'action stratégique et annuel", a ajouté M. Hamzaoui.

L'Observatoire contribuera à "la mise en place des mécanismes et programmes d'adhésion au mouvement associatif en vue de soutenir les efforts de l'Etat dans le développement économique, l'objectif étant de prendre part aussi bien à la relance économique qu'à la création de la richesse", a expliqué M. Hamzaoui.

L'instance contribuera également à "la moralisation de la vie publique, en assumant le rôle de contrôle qui lui est assigné, et en contribuant à la vulgarisation des valeurs de citoyenneté", a-t-il ajouté.

A rappeler que la création de l'Observatoire, placé auprès du président de la République, est intervenue à la lumière des amendements introduits dans la Constitution de Novembre 2020.

L'ONSC est composé "du président et de 50 membres, en parité entre les hommes et les femmes: 30 membres parmi les associations, dont 10 membres parmi les associations nationales et 2 membres parmi les associations reconnues d'utilité publique ainsi que 8 membres parmi les compétences nationales de la société civile, dont 4 représentants de la communauté nationale à l'étranger, choisis par le président de la République parmi les compétences dans le domaine d'intervention de l'office".

Seront examinés lors de cette session, qui durera jusqu'à demain dimanche, plusieurs dossiers et questions liés notamment à la composante des structures de l'Observatoire, le plan d'action stratégique pour une durée de quatre ans et l'enrichissement du projet de loi relatif aux associations.