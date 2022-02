Afrique: Rugby Africa Cup 2022 - Algérie-Côte d'Ivoire en amical le 19 mars à Toulouse

Alger — La sélection algérienne de rugby, composée de 15 joueurs (seniors), affrontera son homologue ivoirienne en match amical le 19 mars à Toulouse (France), en vue de sa participation au Rugby Africa Cup 2022, qualificative pour la Coupe du monde 2023 en France, a appris l'APS samedi du président de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Sofian Benhassen.

Rugby Africa en coordination avec le Comité d'Organisation de la Coupe du monde 2023 en France, organise la Rugby Africa Cup 2022 du 1er au 10 juillet dans les villes de Marseille et Aix-en-Provence (Sud de la France), avec le participation des huit meilleures équipes africaines : Algérie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Kenya, Namibie, Ouganda, Sénégal et Zimbabwe.

Dans une déclaration à l'APS, Benhassen a relevé les efforts consentis par l'instance fédérale pour offrir tous les moyens nécessaires à l'équipe nationale afin d'atteindre la Rugby Africa Cup 2022 dans les meilleures conditions de préparation.

Avant d'ajouté : "La préparation de cet important évènement africain, qualificatif au Mondial de France, se poursuit avec d'autres cycles préparatoires les mois de mai et juin, avant de se déplacer le 29 juin à Marseille pour le début de la compétition à partir des quarts de finale face au Sénégal.".

L'équipe algérienne débutera la compétition continentale, qui regroupe les huit meilleures équipes dans le continent, en affrontant le Sénégal en quart de finale. En cas de victoire, les Verts affronteront le vainqueur du match Ouganda-Kenya, pour le compte des demi-finales.

Sous la conduite de l'ex entraîneur national, Boumédienne Allam, l'Algérie avait décroché sa qualification à la Rugby Africa Cup 2022 en juillet dernier, lors du tournoi de Kampala (Ouganda), en occupant la 2e place du troisième groupe avec 5 points, derrière le leader, l'Ouganda (6 points), et devant le Ghana (4 points), éliminé de la compétition.

La sélection algérienne avait remporté la Bronze Cup en 2017, puis la Silver Cup en 2018. Elle devait prendre part à la Golden Cup en 2019 (la plus prestigieuse compétition continentale), mais l'instance africaine a décidé de changer la formule de compétition.

L'organisation du tournoi à Marseille joue en notre faveur

Pour le président de la FAR, l'attribution de l'organisation de la Rugby Africa Cup 2022 à deux villes du Sud de la France, était un "bon choix", expliquant que "cela servira énormément l'équipe nationale, étant donné que nos joueurs professionnels s'activant dans le championnat de France, ce qui facilite les procédures logistique et de transport, et nous n'aurons pas besoin d'une période d'adaptation au climat, des facteurs qui nous aident à réaliser un bon tournoi et à remporter le titre.".

Concernant les objectifs assignés à l'équipe nationale lors de ce rendez-vous continental, le président de la FAR a réitéré ses intentions de viser le titre africain, synonyme d'une qualification "historique" au Mondial, prévu du 8 septembre au 29 octobre 2023 en France.

En cas de consécration au terme de la rugby Africa Cup, l'Algérie sera versé dans la poule A, avec la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie et l'Uruguay.

Les poulains du nouveau sélectionneur national, le Sénégalais Ousmane Mané, auront l'occasion d'affronter leur homologues français dans une rencontre "passionnante", étant donné que la majorité des joueurs algériens sont binationaux et jouent dans le championnat de France, sans parler d'une éventuelle confrontation "historique" face aux géants néo-zélandais.

La Fédération algérienne avait nommé en août dernier le technicien sénégalais, Ousmane Mané, comme nouvel entraîneur de la première équipe nationale algérienne de rugby, succédant à l'Algérien Boumédienne Allam.

"Nous avons choisi Mané pour diriger l'équipe nationale, compte tenu de sa grande connaissance du rugby africain, où il a participé aux éliminatoires de la Coupe du monde avec l'équipe sénégalaise, en 2007 et 2011, en plus de son encadrement de l'équipe algérienne. Au regard de ces données, nous avons voulu donner un nouveau souffle à la sélection nationale, d'autant plus que nous allons débuter le tournoi de Marseille face au Sénégal, une équipe que le sélectionneur connaît très bien.", a conclu Benhassen.

Le Franco-sénégalais, Ousmane Mané, était un ancien joueur international sénégalais avant de se tourner vers le monde de l'entraînement, où il supervisait depuis 2018 l'équipe nationale algérienne U-18 et U-20. Il a également dirigé l'équipe nationale de rugby à sept (moins de 18 ans) lors des Jeux Africains 2018 en Algérie.