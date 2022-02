Ile Maurice: Tresta Star │ Le propriétaire - "Le bateau était à Baie-du-Cap lorsque le temps a joué contre lui"

Voilà qu'une semaine s'est écoulée depuis que le navire pétrolier Tresta Star a fait naufrage à La Réunion. Si les développements sont nombreux depuis, notamment au niveau des opérations de sauvetage, les marins, eux, réclament à être payés et demandent un meilleur traitement. "Nous demandons que notre salaire de janvier soit versé et que nous soyons mieux traités en ce qui concerne la nourriture, les médicaments et veiller à ce que nous ne manquons de rien à Maurice."

Nous nous sommes entretenus avec Jayesh Ajwani, l'official resource person de la société indienne Tresta Trading, propriétaire du pétrolier, qui nous explique que, "la situation à La Réunion se présente bien, notre consultant a visité le site à Saint-Philippe où le bateau a fait naufrage. La salvage team du propriétaire était sur les lieux hier. Il y a un rapport qu'il a effectué et j'espère l'avoir très vite soit ce lundi ou mardi".

Il ajoute que le bateau doit retourner à Maurice dans les jours à venir. "Trois brèches ont été détectées sur le pétrolier mais pas de risque de marée noire car le bateau voyageait à vide. Des examens ont été effectués par les experts et techniciens, la coque est encore solide", indique Jayesh Ajwani.

Toutefois, des interrogations subsistent toujours sur la manière dont le navire a dérivé jusqu'à l'île de la Réunion. Jayesh Ajwani confirme qu'il n'est pas en présence de cette réponse. "Je ne peux répondre à cette question. Ce n'est qu'après une enquête auprès du capitaine et de son équipe, que nous serons en situation de vous dire comment le pétrolier s'est échoué jusqu'à l'île de la Réunion. Ce que je sais, c'est que le temps a joué contre eux alors que le bateau était à Baie-du-Cap. Le Registrar of Ships du ministère de la Pèche doit faire son enquête et nous attendons qu'elle vienne avec des conclusions", soutient notre interlocuteur.

Nous lui avons fait part des plaintes faites par les marins qui souhaitent savoir quand ils rentreront dans leur pays et veulent aussi leur salaire. Jayesh Ajwani précise que la partie administrative a été allouée à une compagnie qui se nomme Amba Shipping. "Nous ne sommes que le propriétaire et nous avons déboursé une forte somme d'argent tous les mois pour le bien-être de l'équipage ainsi que le maintien du bateau. Cette compagnie a failli à sa tâche. Nous veillerons à ce tout rentre dans l'ordre au plus vite."