Congo-Kinshasa: SOS des riverains de la route Kisangani - Bafwasende

Les paysans habitant le long de l'axe routier Kisangani-Bafwasende (dans la province de la Tshopo) entre les points kilométriques 100 et 380 se plaignent du manque d'eau potable, de centres de santé et d'écoles dans leurs milieux. Ils ont soumis ces doléances à une délégation de l'Ambassade des Pays-Bas en mission dans ces contrées le 10 et le 11 février.

Dans différents villages, où ils se sont arrêtés pour l'évaluation des activités réalisées par l'ONG TROPENBOS dans le cadre du projet climat, les paysans ont saisi la balle au bond pour étaler leurs difficultés aux membres de la délégation de l'Ambassade des Pays-Bas.

Ces difficultés concernent non seulement la préservation des forêts mais aussi leur mode de vie. Ils ont évoqué notamment le manque d'eau potable, d'écoles et de centres de santé.

" Il n'y a pas d'école primaire, même le poste de santé à partir de 1960 jusqu'à ce jour. Notre demande est qu'on puisse nous aider... ", a plaidé un paysan.

A ce sujet, bien que ces besoins ne fassent pas partie de son mandat, le directeur de TROPENBOS RDC, Alphonse Maindo, a révélé que son organisation avait déjà pris contact avec une ONG internationale qui a arraché un projet de forage de puits pour fournir de l'eau potable à ces paysans il s'agit de For water.

" Et ça a abouti à un projet qu'on a introduit à la Coopération belge et ça été accepté. Et nous sommes en négociation pour signer un accord pour ça. Donc, les gens dans ce secteur-là pourraient avoir des puits d'eau aménagés tout près du village... ", a-t-il assuré.

Pour sa part, la chargée des missions de l'Ambassade des Pays-Bas en RDC, Evelyne Boersma, a fait savoir qu'actuellement le financement de son pays ne prenait pas en compte d'autres secteurs, en dehors du projet climat. Néanmoins, elle dit pouvoir mener le plaidoyer auprès du gouvernement congolais et d'autres organisations internationales pour voir dans quelle mesure apporter des solutions à d'autres problèmes posés.

Cette mission dans la zone consistait à évaluer les activités réalisées par les paysans sous l'encadrement technique de TROPENBOS RDC, bénéficiaire d'un appui technique et financier de l'Initiative pour les Forêts d'Afrique centrale (CAFI), dont les Pays-Bas est l'un des bailleurs des fonds.