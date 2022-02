Sénégal: Thiès - Siré Dia installé à la tête du Conseil départemental

Thiès — Le préfet du département de Thiès, Moussa Diagne a installé, samedi, Siré Dia, ancien directeur général de La Poste, dans ses nouvelles fonctions de président du Conseil départemental de Thiès, a constaté l'APS.

La cérémonie d'installation initialement prévue à 10 heures, a démarré sur les coups de 13 heures, en raison de réglages préalables entre le nouveau président du Conseil départemental et ses collaborateurs.

Quatre-vingt-douze des cent conseillers départementaux qui composent l'institution, étaient présents lors de cette première séance de travail de la nouvelle équipe.

Les conseillers devront élire les quatre vice-présidents et trois secrétaires qui constitueront le bureau du conseil départemental.

Dans une copie de son discours qu'il n'a pas prononcé , pour "rattraper le temps perdu", le nouveau président du conseil annonce vouloir "travailler pour faire de Thiès un "département émergent, en se concentrant sur le développement humain par le relèvement du plateau technique des structures de santé" et le développement de services de santé de proximité.

Sur le plan de l'éducation, il a évoqué la construction de lycées et collèges et l'amélioration des conditions d'études et d'apprentissage des élèves.

Il s'agira au final, selon le texte, de "jouer le rôle de catalyseurs dans le développement de l'industrie, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche", pour faire de Thiès un "département émergent".

Le nouveau président du conseil départemental compte pour ce faire adopter un "management concerté et inclusif".

M. Dia a fait part de sa volonté de nouer une "collaboration franche et fructueuse avec les différentes communes du département et l'ensemble du département et l'ensemble des conseillers afin de constituer un bloc fort pour réaliser les projets concrets utiles et indispensables au développement du département et à l'épanouissement des populations".

"Je vous tends la main pour travailler pour le bénéfice exclusif des populations de Thiès", poursuit le texte, annonçant un traitement de tous les membres du conseil départemental, "sans considération d'appartenance politique".