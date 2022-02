Kenya: Une nouvelle école lasallienne - " Le service de l'éducation fait partie de la mission évangélique "

Homa Bay — "Construire une école dans la conscience de la préciosité du service de l'éducation fait partie de la mission évangélique de donner la dignité aux personnes, d'évangéliser les communautés. C'est ce qu'a déclaré à l'Agence Fides le frère Antone Oloo, en parlant du projet réalisé par les Frères des Ecoles Chrétiennes (appelés aussi missionnaires lasalliens) dans le domaine de la scolarisation dans la ville de Homa Bay, au Kenya. Il a fallu environ deux ans", dit-il, "pour préparer tous les documents requis avant que les Frères n'atterrissent officiellement à Homa Bay pour commencer le projet de rénovation de l'école secondaire de Santa Marta et la transformer en école La Salle de Homa Bay.

Le frère Antone est le directeur de la nouvelle structure : "L'école, rapporte-t-il, est divisée en trois classes de bébés : Pre-Primary 1 (PP1), Pre-primary 2 (PP2), first grade et second grade. Le système scolaire kenyan, explique-t-il, exige que les enfants aillent à l'école maternelle et, avant d'entrer à l'école primaire, ils doivent passer un test d'aptitude.

Le taux d'analphabétisme au Kenya est encore très élevé : 28,6 % des hommes et 44 % des femmes de plus de 15 ans. Les Frères des Ecoles Chrétiennes sont présents dans ce pays africain depuis plus de 60 ans et s'impliquent aujourd'hui non seulement dans l'enseignement, mais aussi dans la formation professionnelle du personnel enseignant local, en essayant surtout de récupérer les enfants et les jeunes qui ont abandonné leur éducation. Nos centres éducatifs sont ouverts à tous, dit le frère Antone, en favorisant les relations et en maintenant un contact positif avec l'Église locale. Nous avons à cœur la réussite et le développement intégral de tous les élèves, en particulier de ceux qui ont des difficultés à manifester leur potentiel.

Homa Bay est une petite ville rurale située sur les rives du lac Victoria. Jusqu'à présent", déclare le directeur de l'école, "les habitants de Homa Bay ont très bien accueilli l'école et le nouvel évêque est heureux de la façon dont les choses se passent. Notre mission, conclut-il, est d'offrir une préparation académique à la vie, fondée sur les valeurs de l'Évangile, et d'être une institution qui promeut l'apprentissage tout au long de la vie, pour former des personnes responsables.