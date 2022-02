Algérie: Le nouvel Archevêque Jean-Paul Vesco fait son entrée à Alger

Alger — Chrétiens et musulmans ensemble pour le bien de la nation et du peuple algériens. C'est l'horizon qui a uni les mots et les moments de la cérémonie d'installation du nouvel Archevêque catholique d'Alger, qui s'est déroulée le vendredi 11 février, en la fête liturgique de Notre-Dame de Lourdes.

Le nouvel Archevêque Jan Paul Vesco, membre de l'Ordre des Frères Prêcheurs, a présidé la liturgie eucharistique solennelle à laquelle ont assisté des centaines de personnes, dans une cathédrale pleine à craquer comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. La célébration, dont la lecture de l'Évangile était basée sur les Noces de Cana, a été accompagnée par le chant d'une chorale de plus de 120 membres, pour la plupart des jeunes originaires de pays d'Afrique subsaharienne, qui ont émigré en Algérie pour étudier ou chercher du travail, et qui représentent une partie importante de la communauté catholique algérienne.

Dans certains des discours prononcés à la fin de la célébration - rapporte une des personnes présentes à l'Agence Fides - les catholiques algériens ont exprimé avec émotion leur accueil au nouvel Archevêque, se présentant comme une petite communauté qui perçoit avec émotion et vit avec gratitude son appartenance à l'Église universelle. Mgr Kurian Mathew Vayalunkal, Nonce apostolique en Algérie, ainsi que les évêques catholiques du pays, à commencer par l'évêque émérite d'Alger, le jésuite Paul Desfarges ont participé à la concélébration eucharistique. Des représentants des autorités locales et du ministère des affaires religieuses, ainsi que des représentants des communautés islamiques locales ont également assisté à la cérémonie.

Jean-Paul Vesco, nommé Archevêque d'Alger par le Pape François le 27 décembre 2021, était jusqu'alors Évêque d'Oran. Né à Lyon en 1962, il avait commencé sa carrière comme avocat, avant de ressentir la vocation qui le conduirait à rejoindre l'Ordre de Saint Dominique, celui-là même auquel appartenait Pierre Claverie, l'évêque d'Oran assassiné deux mois après les moines de Tibhirine. Lorsque les pères dominicains ont exprimé leur intention de renforcer leur présence en Algérie, le père Vasco a offert sa disponibilité et a été envoyé à Tlemcen, à 150 kilomètres d'Oran, avec un frère aîné.

Le pape Benoît XVI a nommé Jean-Paul Vesco à la tête du diocèse d'Oran le 10 décembre 2010, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Charles de Foucauld, le "frère universel" qui a inspiré pendant des décennies la pastorale des Eglises du Maghreb et qui sera proclamé saint en mai. Durant son ministère épiscopal dans cette ville, Mgr Jean-Paul a également contribué à développer des activités et des initiatives au service de l'ensemble de la société algérienne : une bibliothèque pour les étudiants, des ateliers d'artisanat, l'accompagnement de personnes en difficulté économique et sanitaire. En tant qu'évêque d'Oran, il a également participé au synode de 2015 consacré à la famille. En 2018, il a célébré à Oran la cérémonie de béatification des 19 martyrs catholiques de la décennie noire algérienne.