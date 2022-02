Tunisie: Foot-Ligue 1 - Reprise du championnat à patrir du week-end prochain (FTF)

Tunis — La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé samedi que le championnat de la Ligue 1 du football professionnel reprendra dès la semaine prochaine (19-20 février en cours).

Dans son communiqué, la FTF a indiqué qu'en "concertation avec les présidents des clubs de la Ligue 1, il a été décidé de reprendre le championnat au cours de la semaine à venir, en attendant une réaction positive, dans les plus brefs délais, de la part des ministères de la jeunesse et du sport et des affaires sociales pour permettre aux clubs de procéder à leurs activités dans de meilleures conditions".

Plusieurs présidents et représentants de clubs de la Ligue 1 tunisienne, avaient, rappelle-t-on, annoncé leur décision de boycotter la reprise du championnat.

"Nous, présidents et représentants de clubs de la Ligue 1, réunis Mardi 1er février à Tunis et après concertation autour de la situation financière chaotique de la plupart des clubs qui se retrouvent de plus en plus menacés en étant endettés et face à la non satisfaction des revendications formulées auprès de l'autorité de tutelle et du ministère des affaires sociales, nous avons décidé de ne reprendre le championnat", ont affirmé les signataires dans un communiqué publié par l'AS Soliman sur sa page Facebook officielle.

A noter que la Fédération tunisienne de football (FTF) avait annoncé la reprise du championnat de la Ligue 1 dès le 5-6 février.