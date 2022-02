Tunisie: Stade municipal de Hergla - Terrain inadapté à la pratique du football

Le projet d'aménagement du stade municipal de Hergla, dont les travaux ont commencé en janvier 2021, n'a pas encore vu le jour, ce qui préoccupe les jeunes, les parents, mais surtout les amateurs du football dans la région.

Malgré les nombreuses demandes depuis 2010, le stade municipal, créé en 1976, a toujours été dans un mauvais état. Jusqu'à aujourd'hui, 155 jeunes, membres du Club Sportif de Hergla, effectuent leurs séances d'entraînement sur un terrain désastreux et inadapté à la pratique du football.

Habib Abbassi, directeur du Club Sportif de Hergla, affirme que 600 millions ont été réservés pour ce projet depuis février 2018, mais le conseil municipal n'a pris l'initiative de lancer les travaux qu'en 2021. " Cela fait plus que 10 ans qu'on se bat pour que le stade soit aménagé. Il n'est pas admissible que ce projet reste en suspens. La pratique du sport et du football doit être démocratisée et les autorités doivent passer à l'action et accélérer le rythme des travaux afin de réaliser le rêve de toute la région. Les habitants de Hergla ont le droit d'avoir un stade jouable et en bon état" déplore t-il.

Le directeur du club a également souligné que les marchés publics surtout ceux liés à l'installation de l'éclairage à led comportant quelques défaillances avaient grandement contribué aux retards enregistrés dans ce projet.

Des conditions difficiles pour les joueurs

La situation est décourageante pour les sportifs de Hergla qui doivent se déplacer vers d'autres municipalités à savoir Kondar, Sidi bou Ali ou encore Ennfidha et louer des stades afin de pouvoir jouer leurs matchs, ce qui impose un lourd fardeau financier sur le comité directeur du club. Cela explique également le faible taux d'inscription des jeunes au Club Sportif de Hergla, qui est le seul club dédié au football dans la région.

De sa part, l'entraîneur Omar Bouker, nous a affirmé que jouer sur un mauvais terrain affecte négativement les équipes Junior et Senior et les expose au risque de graves blessures.

Il a aussi critiqué les conditions épuisantes liées à l'absence d'un lycée secondaire à Hergla en expliquant que les lycéens ne peuvent assister aux séances d'entraînement qu'à partir de 19h et 20h, et que l'éclairage du terrain n'est pas très puissant.

Malgré les conditions défavorables et les risques multiples, les jeunes de Hergla n'ont pas baissé les bras, ils continuent à effectuer leurs séances d'entraînement dans le stade municipal.

De multiples entraves

Selon la municipalité de Hergla, l'interruption de ce projet est causée par des événements échappant à leur contrôle. D'après eux, la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire a trouvé que le projet d'aménagement du stade n'est pas conforme au plan d'aménagement de la ville de Hergla, ce qui a causé un problème foncier, depuis plusieurs années. Cependant, des travaux de clôture du stade et d'entretien des vestiaires ont été effectués en 2018 pour un montant de 522 millions de dinars, selon la délégation de Hergla.

Un bureau d'étude a pris en charge le projet du stade municipal et la municipalité de Hergla a préparé un cahier de charge pilote en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Le premier appel d'offres a été lancé en 2020, mais l'offre n'était pas conforme à l'objet du marché et ne respectait pas les spécifications des cahiers des charges.

De sa part, Wassim Jguirim, l'ingénieur municipal a déclaré que les raisons du retard de l'engazonnement du stade sont principalement dues aux répercussions de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 et la pénurie de matériaux et de matériels.

La municipalité de Hergla a annoncé l'arrivée du gazon synthétique au stade Hergla le 5 octobre 2021 mais les dates de réception de la pelouse et de la piste restent encore floues.

Ce travail a été réalisé dans le cadre de la deuxième édition du programme " Mourasiloun ", Reporters de la Démocratie Locale, organisé par la Fondation Internationale pour les Systèmes Électoraux (IFES), bureau de Tunis, qui vise à renforcer le journalisme local à travers un réseau de correspondants locaux.