Cote d'Ivoire: Grand Prix "Farm Radio awards 2022" - "Leadership au féminin" de Radio Media + Bouaké remporte le sacre

Le résultat du prix Liz Hughes pour Her Farm Radio est connu depuis, ce samedi 12 février 2022. C'est l'émission "Leadership au féminin" de Radio Media +, une radio de proximité de Bouaké en Côte d'Ivoire qui a été consacrée lauréat du Grand prix du "Farm Radio awards 2022".

Cette année, les gagnants et les finalistes ont été honorés lors d'un événement bilingue en ligne avant la journée mondiale de la radio, ce samedi 12 février, veille de cette journée célébrée le 13 février.

L'équipe lauréate a remporté le prix avec son émission, "Leadership au féminin". Il faut noter qu'en 30 minutes chaque semaine, "Leadership au féminin" vise à présenter aux auditeurs des histoires sur les femmes occupant des rôles non traditionnels. Question de diffuser le message que les femmes et les hommes sont égaux et peuvent jouer de nombreux rôles différents dans la société.

Il faut indiquer que le programme aborde également des questions telles que l'accès des femmes à l'information sur la santé sexuelle et reproductive, la violence sexiste, etc., et compte plusieurs sous-hommes. Il s'agit de "Femmes 2.0", qui traite des compétences entrepreneuriales des femmes". "Une grossesse, un repos", qui aborde la santé maternelle et de la planification familiale, et "Débat politique inclusif", qui encourage les femmes à participer aux processus décisionnels locaux.

Farm Radio International célèbre l'excellence de la radiodiffusion africaine avec ses prix annuels. Pour cette annee 2022, les lauréats du prix George Atkins Communications et du prix Liz Hughes pour Her Farm Radio sont d'excellents exemples.

Ce sont des exemples vue la façon dont les radiodiffuseurs et les émissions de radio peuvent servir les auditeurs et améliorer leur vie. "Nous sommes fiers des réalisations des lauréats et leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs projets futurs", a indiqué les organisateurs

Il faut noter que le prix Liz Hughes pour Her Farm Radio a été décerné pour la première fois en 2019 au programme "BOmugaiga de Voice of Kigezi". Ce prix reconnaît une équipe d'émissions de radio qui se consacre au service des auditrices et dont l'émission porte sur l'égalité des sexes et fait entendre la voix des femmes.