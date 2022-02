Tunisie: Les pantalons les plus in de la saison

Ample, serré, taille haute ou pas, le pantalon est une pièce essentielle de nos garde-robes que nous portons lors de toutes les occasions pour rester toujours à la pointe de la mode...

Le pantalon est un habit très fonctionnel et pratique, qu'on peut mettre été comme hiver. Qu'on le choisisse large, ample pour plus de confort pendant la saison chaude, le pantalon, bien porté selon sa morphologie et son âge, nous permet d'avoir un style propre à nous, d'affiner notre silhouette et de donner l'air d'avoir des jambes plus fines et une taille élancée.

Lors de ces toutes dernières années, le pantalon, style jogging, a connu un franc succès, surtout auprès de la jeune génération, puisque, à part son côté très confortable, il permet à toutes celles qui le portent d'être stylées tout en gardant une touche d'élégance. Porté surtout avec des baskets, et un pull loose, le pantalon en jogging est pratique pour aller se balader, faire des courses et même pour aller à l'université ou au bureau.

Exposé dans toutes les boutiques de prêt-à-porter , cette pièce est portable par toutes les fashionistas. On peut en profiter en essayant de marier cette pièce avec une tenue assortie pendant la saison des soldes, qui a déjà commencé, pour changer de look et avoir un air plus jeune pour celles qui cherchent à être toujours à la pointe de la mode.

Pour les nanas un peu classiques, elles peuvent toujours opter pour le pantalon coupe droite, passe-partout et qui se porte lors de toutes les occasions, associé avec une jolie chemise, une belle paire de chaussures et un manteau oversize, cette tenue nous permet d'avoir un look style BCBG et se veut la tenue idéale pour aller à un entretien d'embauche, au bureau ou pour une simple rencontre entre amies.

La taille haute est toujours d'actualité, surtout si on sait bien la marier avec, par exemple, un joli blazer large, une coupe de pantalon ajustée dans un subtil mélange de couleurs harmonieuses pour créer un look élégant et chic.

Les boutiques de prêt-à-porter proposent une variété de pantalons où on peut trouver notre allié pour la saison hivernale. Le pantalon, taille haute et large au niveau des jambes, a l'atout d'être porté par tout le monde, car il a l'avantage de cacher tous les défauts et de camoufler les rondeurs. On le conseille pour toutes celles qui veulent avoir un look très classe et moderne. Ce genre de pantalon peut bien s'associer avec d'autres pièces pour en faire une tenue chic. Il se porte avec un chemisier inséré dedans, un pull et une paire de bottines, couleur camel par exemple.

Côté couleur, le blanc fait un grand succès et devient la couleur tendance pendant cette saison. Habituellement, on la porte pendant l'été ou le printemps, mais cet hiver, cette couleur s'invite bel et bien à nos garde-robes, notamment dans l'habit du bas et le pantalon. Il suffit de bien choisir des couleurs harmonieuses qui vont avec, comme le rose pastel, le gris, et le tour est joué.

On conseille vivement cette couleur qui a l'atout d'apporter de l'éclat pour tous les teints de peau. A porter le pantalon large, de couleur claire, sans modération pour un look flashy et very tendance.

On peut également jouer sur les formes et les couleurs pour en créer un style adapté à tous les évènements avec un pantalon taille haute en jean ou en toute autre matière de tissu. Le pantalon va avec toutes les autres pièces qui s'offrent à nous, et qui nous permettent d'avoir chaque jour un style et un look différents si on l'associe avec des pièces qui vont avec. Il faut faire juste attention au fashion faux pas afin d'être toujours in et à la mode.