Tunisie: Jardinage pour enfants - Comment faire ?

À partir de six ans environ, un enfant peut être responsable d'une mini-parcelle de terre cultivée, d'un carré ou d'un bac qui lui est réservé.

Aux plus jeunes, vous pouvez proposer plus simplement de repiquer une petite plante dans un pot et de l'arroser régulièrement : une activité de jardinage idéale pour un tout-petit ! Dans tous les cas, le jardinier en herbe apprendra la patience et le respect de la nature, et s'émerveillera jour après jour devant l'éclosion d'un semis ou l'apparition d'un bouton de fleur. De votre côté, vous prendrez plaisir à transmettre vos connaissances et vous partagerez avec votre enfant des moments de complicité rares. Le jardinage avec un enfant est l'une des plus belles activités qu'on peut faire avec lui, dès son plus jeune âge.

Bien équiper les futurs jardiniers

Le jardinage est une activité salissante ! Pensez à équiper votre jardinier en herbe de vieux vêtements qui ne craignent rien, d'une paire de gants de jardinage pour enfants et de bottes lorsque le temps est humide. N'oubliez pas le chapeau si le soleil brille !

Quels outils de jardinage choisir pour un enfant ? Vous avez le choix entre un set de jardinage pour enfants, spécialement conçu à l'intention des jardiniers en herbe, ou des mini-outils d'adulte: pelle à terreau, râteau de rocaille... Complétez cette panoplie par un petit arrosoir, des tuteurs en plastique, du terreau, et du matériau de paillage. Une brouette adaptée à sa taille rendra également votre enfant très heureux.

Un mini-potager d'enfant

Que ce soit au jardin ou sur un balcon, voire sur le rebord d'une fenêtre, le principal est d'attribuer un petit bout de terre à votre enfant, pour qu'il dispose de son petit espace cultivable bien à lui, dont il sera fier.

Au jardin

Vous avez un jardin ? Délimitez une petite parcelle dont votre enfant sera responsable !

Ou mieux, installez-lui un carré surélevé, de type carré potager : il n'y aura ainsi pas de travail fastidieux de préparation du sol et votre enfant jardinera à sa hauteur. Avec lui, remplissez le fond du carré avec de la terre végétale et, si vous envisagez des semis, terminez par une couche de terreau fin.

Sur le balcon ou le rebord d'une fenêtre

Si vous n'avez pas de jardin, un bac, une jardinière ou quelques pots feront tout aussi bien l'affaire.

Demandez à votre enfant de disposer une couche de billes d'argile au fond de ces contenants, puis de les remplir avec de la terre végétale ou du terreau. Vous pouvez opter par exemple pour un bac en bois, des jardinières ou des pots en plastique de couleur vive.

Opter pour des végétaux qui réussissent à tous les coups

Il n'est pas question de décourager les bonnes volontés avec des plantations difficiles à réussir !

Par ailleurs, se cantonner exclusivement à des semis mettrait la patience de l'apprenti jardinier à trop rude épreuve : proposez-lui à la fois des graines pour expérimenter l'expérience passionnante du semis, et des plants à repiquer, pour un résultat plus rapide.

Des fleurs pour le plaisir des yeux (et du nez)

Graines à semer : capucines, tournesols, soucis, cosmos. Plants de vivaces à repiquer : lavande, coréopsis, phlox parfumés, petites campanules...

Graines à semer : radis de 18 jours, haricots d'Espagne (qui sont aussi très décoratifs avec leurs fleurs rouges). Plants à repiquer: salades, tomates cerise (à associer avec du basilic contre les pucerons), fraises.

Planter, arroser, soigner son petit jardin

Tout le matériel est réuni, votre enfant est bien protégé, le grand jour est arrivé ! Montrez au petit jardinier les bons gestes pour semer ou repiquer les plantes choisies, puis laissez-le faire.

Faites-lui arroser les semis en pluie légère et abreuver plus abondamment les plants fraîchement repiqués.

Enseignez-lui à arroser ses semis et plantations régulièrement par la suite, ni trop ni trop peu.

Encouragez votre enfant à surveiller la croissance de ses plantations ; apprenez-lui si besoin à soigner les plantes envahies de pucerons en vaporisant dessus un insecticide bio, qu'il pourra confectionner lui-même avec de l'eau savonneuse...

Les pratiques de jardinage écologique s'acquièrent dès le plus jeune âge !