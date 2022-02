Sahara Occidental: Le Honduras réaffirme sa solidarité avec le peuple sahraoui et sa juste cause

- Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Honduras, Torres Zelaya Gerardo José Antonio, a réaffirmé, samedi, la solidarité de son pays avec le peuple sahraoui et sa juste cause, a rapporté l'agence de presse sahraouie (SPS).

Lors de sa visite, le vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Honduras a été reçu par le Président sahraoui, Brahim Ghali et de hauts responsables de la République sahraouie, précise SPS.

Le ministère des Affaires étrangères du Honduras avait indiqué dans un communiqué que la visite de M. Gerardo avait pour but d'exprimer "la solidarité avec le peuple sahraoui et sa cause juste".

Lors de cette visite de deux jours, M. Gerardo rencontrera les hauts responsables de la République sahraouie reconnue par le Honduras depuis 1989.

A cet effet, il rencontrera le wali de Smara, la ministre sahraouie de la santé publique ainsi que le ministre des affaires sociales et de la promotion de la femme et se rendra au Musée national, au siège de l'Association des familles de prisonniers et disparus sahraouis (AFAPREDESA).

Au terme de sa visite, le vice-ministre des AE du Honduras sera reçu par le Président sahraoui, le Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Honduras.