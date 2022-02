Ile Maurice: Séquestration et torture alléguées - La belle et la bête

Son récit est poignant et donne surtout froid dans le dos. Comment son ex-petit ami, avec qui elle a partagé trois années et demie de sa vie, a-t-il pu s'en prendre aussi violemment à elle ? C'est la question qui tourne en boucle dans la tête de cette jeune femme. Du haut de ses 19 ans, Lucy Lemasson a tout de même eu le courage de le dénoncer, à visage découvert, sur les réseaux sociaux. Elle peine à se remettre de ce calvaire qu'elle a subi, le 2 février.

Elle est une des rares victimes de violences faites aux femmes à avoir choisi de ne pas garder le silence. À visage découvert, elle a eu le courage de partager sa terrible histoire sur les réseaux sociaux, pour dénoncer son bourreau, dit-elle, mais aussi pour encourager d'autres victimes à donner de la voix. Photos de ses bleus, de ses coupures et autres blessures à l'appui, Lucy Lemasson, 19 ans, a relaté avec force détails ce qu'elle aurait vécu entre les mains de Gregory Suntah, 23 ans, son ancien petit ami, avec qui elle était en couple pendant plus de trois ans... Com- ment l'amour a-t-il pu engendrer une telle haine ?

La jeune femme n'aurait jamais imaginé vivre un tel drame, même dans ses pires cauchemars. C'est le 1er février, le pays est alors en classe II cyclo- nique, elle se rend chez Gregory Suntah, à Flic-en-Flac pour lui venir en aide. "Il disait avoir des problèmes personnels et comme on avait eu une relation de plus de trois ans, je faisais tout pour l'aider, le soutenir pour qu'il se sente bien." Mais concède toutefois l'avoir quitté car l'ex-petit ami avait un caractère violent. Ce dernier aurait commencé à l'agresser sauvagement après avoir vu une photo de Lucy avec son nouveau copain sur les réseaux sociaux. "Il a pété un câble en me disant que je ne pouvais pas refaire ma vie et que je ne pouvais pas être heureuse sans lui..."

Débute alors le cauchemar éveillé de la jeune femme. Gregory Suntah lui aurait demandé son téléphone avant de commencer à briser un miroir d'un coup de poing. Lucy est sortie de la maison une première fois pour se réfugier chez un ami, mais son agresseur lui aurait demandé de revenir, chose qu'elle a acceptée pour protéger l'ami. Une fois chez le suspect, la séance de torture a repris de plus belle. Il l'a abord étranglée puis a fouillé dans son téléphone portable. Puis, il y a eu les coups de poing, de pied...

Lucy dit également avoir été battue à l'aide d'un balai, d'un cintre, d'une ceinture. Elle a été brûlée avec une cigarette. À un moment donné, en voyant qu'elle saignait, Gregory Suntah l'aurait même mise sous la douche et lui a demandé notamment de nettoyer son sang au sol. Le bourreau présumé l'aurait par la suite menacée à l'aide d'armes tranchantes. "Il commence à me couper au niveau des jambes... Gregory Suntah m'a frappée au niveau de la mâchoire. La douleur était si intense que je n'arrivais plus à résister. Il m'a mis un couteau sous la gorge..."

Le calvaire a débuté vers 15 heures ce jour-là et vers deux heures du matin, affirme Lucy, Gregory Suntah, nom qu'elle répète plusieurs fois dans son témoignage sur les réseaux sociaux, la force à avaler deux somnifères. Quelques heures plus tard, elle se réveille et réalise qu'il dort. "Je me suis échappée en sautant du deuxième étage et je suis tombée sur le dos. Sur le moment, j'ai mis quelques secondes pour me remettre du choc et pour pouvoir respirer." Heureusement, elle n'avait rien de cassé et a pu échapper à la mort, peut-être...

Lucy Lemasson s'est alors réfugiée chez des personnes de la région avant d'appeler sa maman. Elle est d'abord partie se faire ausculter chez un médecin, dit-elle, avant de se rendre au poste de police de Flic-en-Flac pour porter plainte contre son agresseur. La jeune femme a retenu les services de Me Shakeel Mohamed. Contacté vendredi après-midi, l'avocat a indiqué que l'enquête est en cours.

Recherché, Gregory Suntah s'est rendu à la police jeudi dans la journée et a été arrêté. Il a été traduit en cour de district de Rivière-Noire dans la matinée du vendredi, où une charge provisoire de séquestration a été retenue contre lui. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Celui que certains ont surnommé "le démon à la gueule d'ange" s'est notamment fait remarquer à sa sortie du tribunal en faisant un doigt d'honneur à la presse... Il a retenu les services de Me Gavin Glover. À noter que Gregory Suntah a déjà eu des démêlés avec la justice, notamment dans une affaire de drogue.

Lucy confie que cette épreuve est très difficile pour elle et qu'elle peine à se sortir les images de cette nuit d'horreur de la tête. Elle n'en dort plus. Ce qui l'aide, c'est l'élan de soutien, la vague de compassion et d'amour qui déferle sur les réseaux sociaux, notamment, de nombreux Mauriciens soutenant la jeune femme dans cette épreuve ô combien difficile.

La jeune femme tient à les remercier de tout cœur...