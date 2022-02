Tunisie: Marketing--la Saint-Valentin - Les ficelles d'un business juteux !

Chaque mois de l'année possède sa fête. Que l'on parle du jour de l'an, de la Saint-Valentin, de la fête des mères, des fêtes religieuses... , les entreprises et les prestataires de services ont bien compris que c'est la période pendant laquelle il est davantage possible de se démarquer de la concurrence. Mais pour réussir à augmenter leurs chiffres d'affaires, ils sont forcés de déployer de grands moyens et mettre en place des stratégies marketing innovantes pour attirer un maximum de nouveaux clients.

Les périodes de fête représentent pour les entreprises une bonne période pour attirer l'attention, à la fois des prospects sur les produits et les services, mais également pour consolider leurs liens avec leur clientèle. Depuis quelques années, la vente sur Internet montre à quel point les événements gardent leur importance, avec, en tête d'affiche, deux événements qu'ils ont eux-mêmes conçus : le Black Friday et la Saint-Valentin. Durant ces périodes, les entreprises établissent des stratégies commerciales et de communications spécifiques afin d'alpaguer les curieux sur leur site internet. Chaque fête est l'occasion d'une personnalisation où la créativité est de mise. Si le changement est souvent évident au niveau visuel ou de la communication, il s'opère parfois sur les offres qui peuvent être complètement adaptées à la fête du moment. La mise en avant de certains produits plus que d'autres est devenue courante. La Saint-Valentin fait souvent polémique. Certains trouvent que l'esprit de l'amour a disparu au profit des affaires. Certes, toutes les boutiques, réseaux de franchises ou autres sites internet développent des stratégies commerciales spécifiques pour ce jour.

Les publicités et offres commerciales se multiplient à l'approche de la date fatidique. On pousse les clients à gâter leurs proches avec des cadeaux de tous les styles et tous les prix. Si, pour beaucoup d'hommes et de femmes, la Saint-Valentin n'est qu'une affaire de gros sous, il est très compliqué pour eux de ne pas se plier à la tradition...

Comment imaginer se présenter devant l'être aimé, le 14 février, sans un cadeau ou une invitation romantique ? Les marques se doivent de répondre aux attentes de la tradition, tout en développant leur activité autour de ce moment fort de l'année.

Augmenter sa visibilité

"Pour attirer des clients, il faut que les sites électroniques de toutes les marques commerciales soient visibles sur les moteurs de recherche et, donc, cela induit souvent que les vendeurs ou les prestataires de services les remontent dans les requêtes. Si, bien sûr, les campagnes payantes peuvent apporter du trafic, il s'agit souvent de faire appel au SEO (optimisation pour les moteurs de recherche) en publiant, par exemple, des articles sur le site ou les blogs en amont", précise Ahmed, concepteur de contenus multimédia. D'autres solutions existent pour augmenter la visibilité dans ce genre de moment, comme par exemple le fait de "se positionner dans des catalogues spécifiques ou encore de réaliser une communication spécifique sur les réseaux sociaux, afin de promouvoir ses évènements, ses offres ou encore ses idées reliées à la fête en question. Le but reste de bien comprendre les enjeux de la concurrence en cette période spécifique", note Ahmed.

Une stratégie "généreuse"

La "générosité" des entreprises au moment des fêtes reste légendaire. Certains n'hésitent pas à créer les meilleures offres afin de faire connaître leur marque. "Les périodes de fêtes représentent souvent l'un des moments privilégiés pour faire des cadeaux aux consommateurs et se faire ainsi connaître. Ces cadeaux peuvent se décliner de multiples manières : des chèques cadeaux, des cartes de vœux, des paniers-surprises... Pour optimiser les ventes parallèlement, l'entreprise peut proposer à ses clients l'un de ces cadeaux en contrepartie de l'achat d'un produit ou d'un service ou créer des packs afin de faire découvrir d'autres offres similaires. Aussi, l'entreprise peut proposer des cartes de fidélité que les clients peuvent utiliser lors de leurs prochains achats. Ces cartes permettent de bénéficier de produits ou services gratuits ou même d'une réduction du prix sur certains achats et pourront inciter le client à revenir, même en dehors de la période concernée", avance Fadhel, commercial dans une entreprise de prêt-à-porter. Malgré une ambivalence quant à sa finalité, la Saint-Valentin est un vrai challenge pour les professionnels, un événement calendaire incontournable. Bijoux, fleurs, chocolats, séjours, dîners au restaurant, vêtements... La Saint-Valentin fait vendre!

La gestion des stocks

Les gestionnaires de stocks doivent prendre en compte qu'une stratégie, qui se base notamment sur les fêtes, entraîne un impact sur les stocks. La rupture de stocks peut vite arriver et parfois il faudra donc les anticiper bien en amont. Rien de pire qu'arriver à convaincre un prospect, mais de ne pouvoir lui fournir votre produit ou service aux dates concernées. "Si un professionnel rate ses livraisons de fleurs de la Saint-Valentin, on peut bien imaginer qu'il aura du mal à gagner la confiance de ses clients par la suite. Il faut donc procéder à un contrôle régulier des stocks et s'assurer que les produits seront en nombre suffisant pour la période donnée", assure Islem, propriétaire d'une parfumerie, qui, depuis quelque mois déjà, travaille d'arrache-pied pour réussir cette fête du 14 février. Elle ajoute aussi, "il faut préciser que les fêtes peuvent constituer une période pour liquider les stocks superflus de l'entreprise".

Des contenus spécifiques

"Cette étape constitue le corollaire de la communication accrue sur le site internet. Les entreprises peuvent réaliser une page de présentation très attrayante, bien organisée où l'internaute peut se retrouver. Le contenu doit être intéressant, mais également pertinent et doit relier l'événement avec le concept et le projet de l'entreprise, les particularités des produits, les avantages des clients, les atouts de l'entreprise. Cette page doit véritablement illustrer la personnalité de l'entreprise, tout en étant reliée à la fête en question.

Vos valeurs peuvent particulièrement être en adéquation avec chaque fête, car elle ne s'adresse pas toutes au même public. Attention tout de même à éviter de faire des liens un peu trop tirés par les cheveux", explique Mounir, qui, depuis quelques années, s'est lancé dans la vente en ligne. Il a mis en place un site internet sur lequel il vend des articles de cadeau de tout genre.

Un site web facile

"Cela peut sembler évident, mais l'exercice est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Souvent les sites internet sont prévus pour maximiser la recherche en utilisateur d'un produit ou un service sur un site internet quelle que soit sa requête.

Il est donc courant qu'il soit bâti pour tous les produits et non pas certains en particulier", développe le commercial Fadhel. Les professionnels, dont l'activité se prête à la Saint-Valentin, doivent se préparer en amont pour mieux déterminer leurs objectifs et ainsi mettre en place en temps voulu une stratégie de communication adaptée à leur cible. "Le pic de vente se situe généralement 10 jours avant l'événement, entre le 4 et le 5 février. Pour diffuser nos messages, nous avons à notre disposition plusieurs canaux, dont bien évidemment les incontournables outils digitaux : réseaux sociaux, site web, blog, newsletter... ", déploie Islem. La majorité des sites e-commerce réorganisent leur offre en proposant directement des idées de cadeaux pour lui et pour elle avec des produits présélectionnés pour faire gagner du temps au visiteur dès son arrivée sur le site.

Le design tient également une place prépondérante afin de créer une ambiance propice à l'événement, et ce, à travers un grand renfort de bannières et par la modification de la charte graphique pour l'occasion. Ainsi, tous les coups sont permis !