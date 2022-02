Tunisie: A travers les galeries - Sous le signe de la reconnaissance

Galeries d'art et autres espaces d'exposition réservent à leur public, pour ce mois, différents rendez-vous artistiques renouvelés avec des artistes reconnus ou avec de jeunes talents émergents.

D'autres ont choisi de rendre hommage aux artistes qui ont marqué l'histoire de l'art en Tunisie. C'est le cas du Musée Safia-Farhat qui, en partenariat avec la Cinémathèque tunisienne, a concocté un programme autour de l'œuvre de Ali Bellagha. Le public du musée pourra, dans ce cadre, découvrir ou porter un regard renouvelé sur le travail de l'artiste, membre de l'Ecole de Tunis, à travers le cinéma et une exposition d'une série de ses œuvres qui se poursuivra jusqu'au 25 février 2022. L'exposition a été inaugurée le vendredi 11 février, à 18h30, suivie par la projection, à 19h00, du documentaire "Ali Bellagha, l'artiste artisan", réalisé par H'mida Ben Ammar, en 2004.

On s'intéressera au patrimoine matériel du côté de l'espace d'art Central Tunis à travers "Poetry", une exposition photographique autour du savoir-faire artisanal de la poterie de Moknine, organisée par Creative Tunisia et signée par l'artiste Rock Raven . Ce dernier est parti à la rencontre d'une famille d'artisans, dépositaires de ce savoir-faire ancestral, pour nous convier, à travers une série de clichés, à une immersion au cœur de l'atelier de ces dompteurs de l'argile. A découvrir jusqu'au 23 février 2022.

Du côté de La Soukra, la galerie Kalysté présente les "Fragrances printanières" du peintre Mourad Harbaoui, du 12 février au 5 mars 2022.

"Hamdi Mazhoudi vous invite, le jour des amoureux et tout au long du mois de février, à visiter sa "Ligne Libre", au siège du quotidien Assabah, où il s'est fait connaître et apprécié comme caricaturiste politique... Vous avez déjà admiré, à El Teatro, sa peinture froissée, expressive et surréaliste, vous allez être étonné par sa nouvelle collection ! Dans un élan de révolte par rapport à ce qui est seyant, loin de la mimesis naturaliste, il explose un automatisme du trait et libère la ligne en pleine sincérité de l'instant, ici et maintenant ! De ce "gribouillage" improvisé, sans calculs, surgit la forme, la figure, la suggestion narratrice, et nous retrouvons l'artiste, maître de sa composition qui devient lyrique, musicale, jazzy pour le plaisir de nos yeux et de tout notre corps émotionnel !", c'est avec ces mots que l'unique et authentique agitateur culturel Mahmoud Chalbi convie le public à l'exposition de peinture "Ligne Libre" de Hamdi Mazhoudi, qui se tiendra du 14 au 28 février 2022, au siège de Dar Assabah.