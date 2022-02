Tunisie: La Cnam à l'épreuve des dettes - Des contrats en voie de résiliation !

Le syndicat des laboratoires d'analyses biologiques a haussé le ton. Son président, Rabeh Blaïech, a annoncé que les laboratoires envisageaient de suspendre la convention qui les lie avec la Cnam.

Souvent déficitaire, avec moins de cotisations et beaucoup plus de dépenses, la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) n'a jamais honoré ses engagements financiers envers ses partenaires tant publics que privés. De même, elle a du mal à satisfaire ses affiliés. Des prestations sociales qui accusent toujours du retard.

Au fil des ans, cette caisse, dont personne ne sait le mode de fonctionnement, n'a guère trouvé son compte. Ses dettes n'ont cessé de croître de manière exponentielle, frôlant, en 2020, 1,3 milliard de dinars. Ce qui a pesé sur son mécanisme de remboursement et compromis ses relations contractuelles établies avec les hôpitaux, la Pharmacie centrale, des cliniques et bien d'autres structures privées opérant dans le secteur de la santé. Et combien de fois un de ses partenaires avait menacé de résilier son contrat de prestation de service si la Cnam ne pouvait pas le payer. Et les cas sont légion.

Les labos privés montent au créneau

Pas plus tard que lundi dernier, le syndicat des laboratoires d'analyses biologiques a haussé le ton. Son président, Rabeh Blaïech, vient, ainsi, d'annoncer que ces labos envisagent de suspendre la convention qui les lie avec la Cnam, notamment en ce qui concerne la formule du tiers payant et se contenter de celle du remboursement des frais. Parce que la Caisse n'a pas payé les sommes dues aux laboratoires, alors estimées à 50 millions de dinars. Soit un manque à gagner qui menace la subsistance de ses adhérents. Mais " le syndicat laisse, tout de même, la porte ouverte à la négociation avec la Cnam et les autorités de tutelle ".

Face à une pénurie de médicaments

Par ailleurs, ces laboratoires sont appelés à produire des médicaments pour pouvoir échapper à une éventuelle crise de médicaments. Dr Nazih Zghal, membre de l'Ordre des médecins, a confirmé qu'il existe bel et bien une pénurie au niveau de la disponibilité de plusieurs médicaments en Tunisie.

Une sorte de contributions, vu que la Pharmacie centrale, censée avoir le monopole du marché, s'enlise dans une situation financière inédite. Le remboursement de ses dettes auprès de ses fournisseurs demeure encore difficile, a-t-il ajouté. Et pour causes ! Les propriétaires des labos privés devraient y mettre du leur, afin de résoudre un problème de pénurie persistant.

Aussi, on impute la responsabilité à l'Etat et à ses institutions de contrôle.

Il y a si bien longtemps que le trafic illicite des médicaments avait dépassé nos frontières. Certaines fabriques locales avaient poussé le bouchon trop loin, impliquées dans des marchés de médicaments jugés douteux. Soit des soupçons de corruption liés à ce secteur, au détriment de la santé du citoyen. Ses barons, grands complices des réseaux mafieux, continuent à faire fortune, échappant à tout contrôle sécuritaire. Mais jusque-là, la justice n'arrive pas à se prononcer.