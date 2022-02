Algérie: Chlef - Une documentation sur le parcours révolutionnaire de plus de 50 martyrs

Chlef — Une opération permettant de préparer une documentation sur la vie et le parcours révolutionnaire de plus de 50 martyrs de la région de Chlef en collectant les données relatives à leur lutte contre le colonisateur français a été lancée par l'antenne de l'Académie de la Mémoire algérienne de la wilaya, a-t-on appris dimanche des responsables de l'organisation.

Un groupe de chercheurs en histoire de la région, relevant de l'antenne de l'Académie de la Mémoire algérienne de la wilaya de Chlef, a lancé une opération permettant de préparer une documentation riche sur la vie et le parcours révolutionnaire de plus de 50 chouhada de la région et ses environs, en collectant les données relatives à leur vie, à leur parcours et à leur lutte contre le colonisateur français et à leur sacrifices par les écrits et autres récits et souvenirs de survivants, a indiqué le responsable de l'antenne, Mohamed Bachouchi, à l'occasion de la commémoration de la Journée du Chahid (18 février).

M. Bachouchi a expliqué que les chercheurs en histoire de la région rendent visite aux familles des martyrs et vont même jusqu'à leurs régions natales pour recueillir les renseignements les concernant et récupérer leurs photos et documents afin de réunir le maximum d'informations sur leur vie et leur parcours révolutionnaire et les diverses batailles auxquelles ils ont pris part dans les monts de l'Ouarsenis et de la Dhahra.

Une chaîne YouTube et une page Facebook ont été également ouvertes par l'antenne de l'Académie de la Mémoire algérienne de Chlef afin de permettre aux citoyens d'apporter leurs contributions à cette opération, avec divers témoignages et informations historiques. Une initiative fortement saluée par les chercheurs et les personnes intéressées par l'histoire de la région.

A noter qu'une exposition de photos des martyrs de la région est organisée au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique de Chlef.

La manifestation a attiré de nombreux visiteurs, dont particulièrement des enfants, qui se sont montrés très curieux d'apprendre davantage sur les noms et le parcours de lutte de chaque martyr. Un fait permettant de renforcer les liens de communication entre la génération d'aujourd'hui et celle de la Guerre de libération nationale.

Des conférences historiques et des expositions de livres sont, également, portées au programme de cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 23 du mois en cours.