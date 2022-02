Afrique Centrale: Tête-à-tête Félix Tshisekedi - Yoweri Museveni à Oyo (Congo)

Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu en tête-à-tête samedi 12 février soir à Oyo avec son homologue de l'Ouganda, Yoweri Kaguta Museveni. Cette rencontre intervient en marge du sommet quadripartite, qui s'est tenu samedi dans cette ville du Congo Brazzaville.

Aucune déclaration n'a été faite à la presse à l'issue de cette entrevue de plus d'une heure. Cependant, celle-ci intervient seulement trois jours après que la Cour internationale de justice (CIJ) a rendu son verdict dans le contentieux qui opposait Kinshasa et Kampala : elle a demandé à l'Ouganda de verser 325 millions USD à la RDC, pour agression et pillages des ressources naturelles, d'il y a environ vingt ans.

Cette décision judiciaire est tombée au moment où les armées des deux pays mènent des opérations conjointes contre les groupes armés dans l'Est de la RDC et les deux voisins coopèrent dans les domaines des infrastructures routières et de l'intégration économique sous-régionale.