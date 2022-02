Congo-Kinshasa: Beni - L'orphelinat Tukinge Yatima de Kasindi appelle à l'aide pour la prise en charge de 300 enfants

L'orphelinat Tukinge Yatima, situé au poste frontalier de Kasindi dans le territoire de Beni fait face à d'énormes difficultés pour la prise en charge de plus de 300 orphelins, tous victimes collatérales des atrocités de l'ADF.

Après le décès d'un bébé de huit mois, il y a deux semaines faute de prise en charge médicale, l'orphelinat fait remarquer qu'il est dépourvu ce jour du lait thérapeutique pour la récupération des enfants souffrant de la malnutrition.

La responsable de cet orphelinat, Marie des Anges Maliro en appelle au soutien et à l'assistance des personnes de bonne volonté et des humanitaires pour faire face à la situation.

" Actuellement, les orphelins souffrent. Les uns sont hospitalisés à l'hôpital Louis Bashet et les autres chez Nzango et les autres encore font l'ambulatoire à l'hôpital parce que souffrant du paludisme, de l'anémie, la déshydratation, manque d'appétit vraiment. Depuis octobre, ici à l'orphelinat, il y a le problème de la malaria. Et une orpheline est morte toujours à cause de la malaria, l'anémie et déshydratation. C'est pourquoi, j'appelle l'IT de l'hôpital Louis Bashet, hôpital général Kangahuka de passer encore pour la distribution des moustiquaires à la population et aux enfants orphelins ici à l'orphelinat " Tukinge Yatima ", plaide Marie des Anges Maliro.