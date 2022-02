Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Près de 800 sinistrés de Nyiragongo manquent d'eau potable et de nourriture depuis plusieurs semaines

Au Nord-Kivu, près de huit cent sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo, du 22 mai 2021, sont en rupture d'assistance en eau et en vivres depuis plusieurs semaines. Ils l'ont déclaré, samedi 12 février, à un délégué du gouvernement provincial et un député provincial, élu de Nyiragongo.

" Depuis l'ouverture des camps officiels de Kibati et Makao, nous, nous sommes restés ici, et depuis, on nous considère comme des faux sinistrés et toute aide, eau et vivres, nous est coupée " a rapporté à la délégation, une femme sinistrée rencontrée dans le site de Kayembe qui héberge environ 390 sinistrés.

Les plaintes similaires ont aussi été présentées par les sinistrés du site de Mujoga, toujours dans le Nyiragongo.

Ces sinistrés de Kayembe et Mujoga, dont le nombre s'élève à près de 800 selon eux, ont indiqué qu'ils "ont été abandonnés dans les deux sites à la suite des erreurs administratives", alors que depuis fin décembre 2021, les autres sinistrés avaient été délocalisés dans les sites officiels construits par le gouvernement et ses partenaires à Kanyarutshinya et Makao.

Le conseiller du gouverneur militaire du Nord-Kivu en matière des finances, David Kamuha, a promis de rapporter ces plaintes à sa hiérarchie.

Le député Muteule Moromoro a affirmé avoir remis samedi une assistance d'environ 7 tonnes des vivres composées entre autres de haricot, farine de maïs et huile végétale, ainsi que quelques bâches pour les deux sites des sinistrés.