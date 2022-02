Cote d'Ivoire: Douze ans après - Laurent Gbagbo retrouve les évangéliques à Yopougon

Le président du Ppa-CI, Laurent Gbagbo a visité les évangéliques le dimanche 13 février 2022 au siège de l'Église protestante baptiste œuvres et mission internationale (Epbomi) à Yopougon. C'est son premier déplacement officiel dans cette commune après son retour en Côte d'Ivoire le jeudi 17 juin 2021. Sa dernière visite remonte également en novembre 2010.

Au cours de cette visite où il a assisté à un culte religieux, l'ex-président a invité les Pasteurs et les fidèles chrétiens à la prière. " Je vous salue et vous remercie pour vos prières. Il faut continuer de prier. Priez, priez ! Moi je connais la valeur de la prière ", a-t-il déclaré. Non sans manquer de remercier le révérend Dr Dion Yayé Robert pour son soutien. "C'est quand tu viens des coins (Ndlr : prison de La Haye) comme ça que tu deviens plus croyant qu'avant ", a-t-il reconnu. Et d'inviter le Pasteur Dion à être " le pilier et le socle des évangéliques ".

À sa suite, le Pasteur Dr Dion Yayé Robert, Président fondateur de l'Église protestante baptiste œuvres et mission internationale (Epbomi), par ailleurs président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, a invité toute l'assistance à faire une offrande d'amour au président Laurent Gbagbo.

Laurent Gbagbo était accompagné de la Révérende Monney Jeanne, présidente du Centre Chrétien de Transformation (Cct) et des membres de la Direction du Ppa-CI.

L'animation musicale a été assurée par les Chantres Emmanuel Bouaffo, président de l'union des chantres de Côte d'Ivoire et Onel Mala.