Afrique de l'Ouest: Actualité guinéenne, résumé de la journée du Samedi, 12 février 2022

Courant la journée, certains médias ont révélé qu'une délégation mixte Cedeao-ONU arrive lundi prochain à Conakry. Le Président de la commission de la Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou et Mahamat Saleh Annadif, Représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel seront en Guinée, sauf changement de dernière minute. l'objectif de la visite est d'évaluer le processus de transition en cours en Guinée, après la mise en place du conseil national de transition (CNT).

Après 18 mois de suspension pour cause de COVID-19, le Parti de l'Union des Forces Républicaines (UFR) a repris ses Assemblées Générales hebdomadaire à son siège national à Matam Lido. Après la présentation des vœux de nouvel an des bureaux des jeunes et des femmes à l'assemblée, au président et aux responsables du parti, le Président Sidya Touré s'est exprimé sur plusieurs sujets brûlants de la vie nationale, notamment le dossier Nabayagate, il a accusé Alpha Condé d'avoir financé la chute du régime de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré. Il a aussi révélé qu'après son retour en Guinée au lendemain de la chute d'Alpha Condé, il a rencontré le Président de la transition colonel Mamadi Doumbouya pour le remercier pour lui avoir permis de revenir au pays.

Comme annoncé quelques jours avant, et malgré les appels et menaces sur les réseaux sociaux, le très prisé Espace " Fougou-fougou Faga-faga " du célèbre groupe " Les Espoirs de Coronthie " a été entièrement démoli ce samedi. Cette démolition s'inscrit dans le cadre de l'opération de récupération des biens de l'État et du déguerpissement des emprises de la route, lancée par les autorités de la transition.

Le ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation, Guillaume Hawing, est en séjour dans le Nabaya depuis hier vendredi. Ce samedi, 12 février, monsieur le ministre et sa délégation ont eu les premiers échanges avec les autorités locales, notamment les acteurs du système éducatif. Les échanges ont porté essentiellement sur l'évolution des programmes, les conditions de travail des enseignants et des élèves dans les concessions scolaires