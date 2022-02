Afrique: Basketball Africa League (Bal) - La deuxième saison débute le 5 mars à Dakar Arena

La Basketball Africa League (Bal) a présenté, mercredi dernier, les 12 clubs issus de 12 pays différents qui participeront à la saison 2022. La compétition débute le 5 mars 2022 à Dakar Arena. Elle se jouera également au Caire (du 9 au 19 avril) et à Kigali (du 21 au 28 mai).

La deuxième édition de la Basketball Africa League (Bal) débute le 5 mars prochain à Dakar. Elle regroupera les 12 meilleures équipes africaines qui seront réparties en deux conférences (Sahara et Nil) de six équipes chacune. Chaque conférence disputera une phase de groupe de 15 matches et les huit meilleures équipes se qualifieront pour les quarts de finale.

La phase de groupe de la Conférence Sahara se déroulera à Dakar Arena du 5 au 15 mars 2022, tandis que celle de la Conférence Nil se jouera du 9 au 19 avril au complexe sportif Hassan Mostafa du Caire. Les quatre meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les play-offs de la Bal qui se joueront en matches à élimination directe jusqu'à la finale du 21 au 28 mai 2022 à la Kigali Arena. " Nous sommes très heureux d'accueillir sept nouvelles équipes et quatre nouveaux pays pour cette seconde saison de la Bal ", a déclaré, mercredi dernier, lors de la présentation du tournoi, Amadou Gallo Fall, Président de la Bal. Il a ajouté : " Zamalek, champion en titre, fera partie des cinq équipes qui sont de retour cette année. Le club égyptien prendra part à la Coupe intercontinentale Fiba ce mois-ci au Caire. L'excitation monte autour de la Bal et nous sommes contents d'offrir aux fans davantage d'occasions d'assister à des matches de premier plan dans trois villes majeures d'Afrique ".

Les champions en titre de l'Angola, de l'Égypte, du Maroc, du Rwanda, du Sénégal et de la Tunisie ont obtenu le droit de participer à la Bal 2022 en remportant leur championnat national respectif. Les six autres équipes, issues du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la Guinée, du Mozambique, d'Afrique du Sud et du Soudan du Sud sont, elles, toutes passées par les Éliminatoires organisés par Fiba Afrique entre octobre et décembre 2021 dans diverses régions d'Afrique.

À noter que le match d'ouverture de la saison 2022 opposera le Dakar Université Club (Duc/Sénégal) au Seydou Legacy Athlétique Club (S.L.A.C./Guinée) le samedi 5 mars à 17h 30 Gmt.

CONFÉRENCE SAHARA

Maroc : AS Salé (Association Sportive Salé)

DUC : (Dakar Université Club) - Sénégal

Mozambique : Ferroviario da Beira ou CFV, Beira (Clube Ferroviario da Beira) -

Rwanda : REG (Rwanda Energy Group)

Guinée : S.L.A.C. (Seydou Legacy Athlétique Club)

Tunisie : US Monastir (Union Sportive Monastirienne)

CONFÉRENCE NIL

République démocratique du Congo : BC Espoir Fukash

Afrique du Sud : Cape Town Tigers

Soudan du Sud : Cobra Sport (Cobra Sports Club)

Cameroun : F.A.P. (Forces Armeés et Police Basketball)

Angola : Petro de Luanda (Clube Atlético Petroleos de Luanda)

Égypte : Zamalek (Champion de la Bal 2021)