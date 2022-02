Cote d'Ivoire: Droits de l'homme - Le prix national 2021 officiellement présenté

Le Mouvement ivoirien des citoyens handicapés (Mich) a procédé le samedi 12 février, à Abidjan les II Plateaux, à la présentation officielle du prix national des droits de l'homme, qui lui a été décerné le 10 décembre 2021, par le Conseil national des droits de l'homme (Cndh).

Le chef de cabinet, Okou Légré, a, au nom du Cndh a rappelé que ce prix constitue une articulation majeure des activités de promotion des droits de l'homme du Cndh. Selon lui, il est remis chaque mi-décembre de chaque année, par le Premier ministre qui en est le parrain. Avant de souligner que cette 6è édition avait pour thème : " Cohésion sociale, facteur du vivre ensemble en paix et du développement durable en Côte d'Ivoire ". Ce prix, dit-il visait entre autres ; à contribuer à une meilleure promotion et protection des droits de l'homme, à permettre aux organisations de la société civile d'être plus proche des communautés ou des populations à travers des approches innovantes.

" Ce prix s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des organisations et institutions dédiées aux droits de l'homme dans leurs diverses initiatives, mais aussi de reconnaissance de la qualité de leurs efforts dans leurs contextes extrêmement contrariants ", a expliqué Okou Légré.

Dr Théodore Konimi, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale, Kouadio Konan Bertin, parrain de la cérémonie, a exprimé la satisfaction et la disponibilité du ministre à accompagner de telles initiatives afin de pérenniser les efforts du gouvernement pour asseoir définitivement la paix et la sérénité en Côte d'Ivoire. Aussi, a-t-il félicité la présidente du Mich, Me Mensah Brigitte, qui en dépit de son handicap (non voyante) voit mieux que ceux voient. " Les lignes de nos mains nous unissent les uns des autres. Quel que soit ce que nous sommes, nous avons un seul combat qui est gagner la paix, un seul ennemi qui est de haïr la guerre ", a conclu Dr Théodore Konimi.

" Tous les jours pour nous, sont des jours de combat. Tous les jours pour nous sont des obstacles à franchir ", a déploré Me Mensah Brigitte, présidente du Mich, lauréat de la 6è édition du prix national des droits de l'homme. C'est pourquoi elle remercie le Cndh qui a reconnu le mérite de sa structure en lui décernant ce prix. Avant d'inviter ses frères en situation de handicap à sécher leurs larmes.

" Ne pleurez plus. Vous avez maintenant une famille. Toutes les personnes qui vous entourent, vous aiment ", a-t-elle déclaré, invitant la jeunesse ivoirienne au travail. " Vous, jeunes de Côte d'Ivoire, cette nation est la vôtre. Appropriez-vous des vraies valeurs. Ne vous laissez pas berner par le chant des sirènes ", a conseillé la présidente du Mich.