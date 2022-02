Afrique: 1er Salon international de la Finance digitale - L'inclusion financière au coeur des enjeux

Initié par la régie de communication globale, Christ Image, sous l'égide du Ministère de l'Economie et des Finances, avec l'ensemble des acteurs financiers, la capitale économique ivoirienne abritera les 28 et 29 mars, le 1er Salon international de la finance digitale à l'auditorium de la Caistab.

A ce sujet une pré conférence de presse a été organisée, le vendredi11 février, au Movenpick Abidjan Plateau pour situer les enjeux de ce salon qui réunira les banques, Systèmes financiers décentralisés, les les acteurs de la Fintech et du mobile banking.

Le Commissaire général du Salon, Maixent Ondimbo, À, d'emblée, indiqué que cet événement situe la plateforme abidjanaise au coeur de l'économie 3.0. Autrement dit de plain-pied dans l'économie du futur. Étant entendu que la finance digitale se définit comme le fait de développer des services financiers à l'aide de moyens de transactions électroniques.

Aussi, requérant l'adhésion de partenaires de tous les secteurs d'activité au Salon, il a joint l'acte à la parole en paraphant un Mémorandum d'entente avec la Chambre de commerce belge et luxembourgeoise en Côte d'Ivoire (Beluci ) représenté par Pierre Declerck, Administrateur directeur général de Brussels Airlines. Pour ce dernier il faut soutenir la Côte d'Ivoire dans son repositionnement en tant que pays-phare de l'Afrique de l'ouest.

L'Association des professionnelles de banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire (Apbef-CI) et l'Agence de promotion de l'inclusion financière (Afip), office du Ministère de l'Economie et des Finances en charge de la digitalisation, se sont accordés pour soutenir l'inclusion financière à travers le Salon international de la finance digitale. Qui escompte faire la promotion de l'usage des services financiers par des canaux digitaux et attend plus de 6000 participants.

Le mobile Money, le facteur X?

Selon Brou Patrice de l'Afip, de 2014 à 2017, le taux de pénétration du Mobile Money est passé de 24% à 34% avec près de 30 millions de comptes "money" recensés. l'Afip vise, selon lui, 60% de taux d'inclusion financière en Côte d'Ivoire.

Une lucarne et des débats autour des solutions innovantes sont prévus à ce salon comme le mise en exergue des fintechs, qui vont développer des offres logicielles qui seront présentées aux partenaires et les banques. Ainsi que des cadres d'échange B to B et B To C.