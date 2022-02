Sénégal: Inventeur d'un système robotisé pour le nettoyage des panneaux solaires - Djamilatou Ba, un rayon du soleil

Etudiante en cinquième année en génie mécanique à l'Université américaine des Sciences et technologies de Dakar (Daust), Djamilatou Ba persévère sur le chemin de l'innovation. Après la conception d'un robot agriculteur, elle vient de mettre en place un système robotisé commandé à l'aide d'une interface automatique pour le nettoyage des panneaux solaires.

Du soleil, elle en a besoin pour éclairer ses journées mais également pour faire des merveilles au service de sa communauté. Sous un chapiteau, d'une matinée caniculaire devant l'Université des américaine des Sciences et Technologies de Dakar, sise à Somone, Djamilatou Ba mobilise ses énergies pour expliquer à des visiteurs de son stand, comment révolutionner le nettoyage d'un panneau solaire.

Vêtue d'un collant et d'une veste rouge, la tête coiffée d'un greffage qui lui caresse le cou, elle ne cesse de cliquer sur l'interface d'une machine provoquant le défilé d'une brosse robotisée qui rend propre le panneau solaire posé devant, sans entraver sa marche. " Comment ça marche ", lui questionne l'un des visiteurs. Sa création, souligne l'étudiante, est dotée d'un système composé d'une brosse spéciale pour le nettoyage des panneaux solaires qui, avec un mouvement de rotation parcourt l'appareil. " Il y a également un système de contrôle composé d'une interface (C'est un mini-ordinateur muni d'une clef usb où on met le code) qui sert à envoyer des commandes aux moteurs respectifs. L'alimentation en eau système se fait également avec l'interface qui contrôle la pompe ", explique la jeune fille, entouré d'hommes et de femmes intéressés par son innovation.

Si elle a décidé de se donner corps et âme pour cette œuvre, c'est parce qu'elle vibre de passion pour les énergies à du base du soleil et sent le besoin d'aider sa communauté. " Nous avons fait un cours uniquement sur les systèmes de panneaux solaires et comment ils fonctionnent. Cela m'a permis de comprendre l'impact que la poussière pourrait avoir sur l'apport énergétique des panneaux. Elle empêche à l'énergie solaire d'atteindre les cellules photovoltaïques et réduit son rendement. Il existe plusieurs méthodes de nettoyage de panneaux solaires. Il y en a qui nettoient le font manuellement. Certains comme la Senelec passent par le système Power plant doté d'une brosse. Le problème avec cette option est la consommation, le coût du carburant et l'utilisation massive d'eau.

Donc on s'est dit qu'on pourrait créer un robot qui puisse automatiquement être commandé à l'aide d'un système automatique. Le travail d'un ingénieur étant d'apporter des solutions aux problèmes, on s'est dit que la conception de robot nettoyeur serait une solution optimale ici ", justifie-t-elle. Ainsi, elle dit relever un défi, en mettant sa pierre à l'édifice dans un pays où le soleil est une chance. " Passionnée par le secteur de l'énergie, mon rêve est de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, à l'exploitation du pétrole de mon pays, le Sénégal, car je suis convaincue que ceci contribuera de manière prodigieuse au développement de notre cher pays ", espère-t-elle.

Un fort penchant pour le solaire

Au moment d'expliquer son projet, ses yeux brillent, son beau visage noir rayonne, l'émotion pèse sur sa voix. Le soleil est une source de lumière et de bonheur pour elle. " L'énergie solaire représente une solution prometteuse pour l'Afrique en général, et pour le Sénégal en particulier. Notre pays est parmi les pays les plus ensoleillés de la planète que ce soit en termes d'intensité du rayonnement solaire ou de durée de l'insolation effective avec plus de 3 000 heures d'ensoleillement par an. Depuis ma deuxième année j'ai eu à travailler sur plusieurs projets liés au solaire ", souligne Jamilatou Ba.

Après cette expérience, la native de Tambacounda ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle veut surfer encore sur les vagues de l'innovation et créer plus. " J'ai eu à travailler sur plusieurs projets d'ingénierie qui m'ont permis d'acquérir des compétences pratiques. Il s'agit notamment de la conception d'un robot agriculteur alimenté par des panneaux solaires. J'ai également eu à travailler sur la réparation d'un bras robotisé à 6 axes pour une application dans la médecine en partenariat avec l'institut Louis Pasteur ", rappelle l'ancienne pensionnaire du lycée d'Excellence Birago Diop.

Pour sa prochaine réalisation, Djamilatou Ba ne fait pas de fixation. L'unique objectif visé est un impact significatif sur la vie des populations. " Je compte me lancer sur d'autres projets aussi innovants sinon plus car mon but c'est vraiment d'avoir un impact dans la société à travers l'ingénierie et l'innovation et cela de matière concrète ", précise-t-elle. Jeune mais ambitieuse et débrouillarde, Djamilatou Ba veut éclairer des vies à partir du généreux soleil.