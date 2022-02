Cote d'Ivoire: Burkina Faso. Des nouvelles de l'ancien Président Roch Kaboré

Le 1er février 2022, une délégation de l'Appel de Manéga conduite par Me Pacéré Titinga a obtenu l'autorisation des nouvelles autorités du pays pour rendre une visite à l'ex président Roch Marc Christian Kaboré.

Cette visite était placée sous le sceau de l'information, du réconfort moral et de l'humanisme après les événements des 22, 23 et 24 janvier ayant conduit à la chute du régime.

Après les mots tour à tour des membres de la délégation, le président Kaboré a fait un exposé exhaustif desdits événements et de sa situation présente. Il a affirmé avoir accepté de lui-même renoncé au pouvoir en se mettant à la disposition des militaires afin d'éviter un bain de sang et de préserver la paix.

Il a en outre tenu à dire sa satisfaction par rapport aux conditions de sa résidence surveillée et sur l'ensemble des conditions de son traitement par les autorités militaires. Il dit être traité dignement et dans le respect. Notant qu'il reçoit son médecin et sa famille passe les après midi à ses côtés.

Les membres de la délégation ont tenu à faire savoir que leur démarche s'inscrivait dans le cadre de l'action de réconciliation nationale et de paix que poursuit l'Appel de Manega. Il s'agit alors de prendre des nouvelles et d'encourager l'ex-président tout en lui signifiant par là son rôle d'acteur majeur au yeux de l'Appel pour la réconciliation nationale, la cohésion et la consolidation de la paix dans notre pays en ces moments difficiles aux côtés des autorités actuelles.

Le président Kaboré a lui-même prêché pour la solidarité, l'unité et la cohésion entre les Burkinabé pour faire face à la situation nationale caractérisée par la crise sécuritaire et le marasme économique.

C'est sur ce que la délégation a pris congé de son hôte qui respirait la pleine forme, après une heure d'échanges chargés de beaucoup d'émotion.