Madagascar: Amour éternel

Selon un célèbre mythe qu'on tient de Platon, Zeus a scindé les êtres originaux qui, au départ, étaient androgynes, et depuis, chaque moitié recherche l'autre moitié perdue, c'est la théorie de l'âme sœur.

Une histoire qui révèle, avant tout, l'intensité d'un besoin qui, de par son caractère totalement insaisissable qui fait de lui le plus grand mystère de la vie humaine, est ce qui traverse, avec une imperturbable constance l'Histoire. L'amour, parce qu'il s'agit de lui, a été présent au début et le sera sûrement à la fin. Jusqu'à nos jours, il s'incruste dans nos vies qui lui réservent toujours une place d'honneur que l'écoulement du temps et la valse des valeurs n'ont pas réussie à ravir.

Et depuis, l'amour est devenu l'ingrédient indispensable des recettes à concocter quand on veut atteindre les cœurs et frapper les esprits. Vingtcinq siècles après Platon, le pathos se laisse toujours atteindre par le destin tragique de Roméo et Juliette ou la poignante fin de l'histoire d'amour de Jack Dawson et de Rose Dewitt du film Titanic (J. Cameron, 1997) qui fait toujours couler les larmes ; le public peut toujours sourire quand Harpagon, l'antihéros de la pièce L'Avare (Molière, 1668), se fait rouler par les amoureux Cléante et Marianne.

Demeurent intemporels les amours contrariés de Tristan et Iseut, la liaison coupable de la reine Guenièvre et de Lancelot. Tant de produits de l'imagination humaine qui fascinent tous les âges et pour lesquels donc le phénomène de conflit de génération est inexistant. Parce que quand l'amour est sublimé par les virtuoses de la littérature ou du cinéma, il peut atteindre n'importe quel cœur, même les plus insensibles. Et ceux qui ont compris le pouvoir extraordinaire de ce terrible ingrédient l'exploitent au service de leurs fins.

C'est ainsi que la période annuelle, qui entoure l'épicentre du jour de la Saint-Valentin qui envoie dans l'atmosphère le parfum hypnotique de l'amour, devient une semaine bénie pour le commerce pour qui l'amour devient un instrument qui a la capacité de capter l'attention causée par le consumérisme qui affecte aussi les amoureux. Sous la couverture " fêtes des amoureux ", peut alors se dévoiler l'un des vrais visages de l'événement qui pourrait s'appeler " fête des grandes et petites boutiques " qui ont plus de pouvoir sur les couples durant ces jours qui précèdent l'unique jour de l'année où on célèbre l'amour qui, pourtant, est toujours cette source inestimable de joie (et de peine).

Fidèle compagnon de l'humanité depuis l'aube des temps, l'amour mérite toute l'attention dont il jouit aujourd'hui. Mais comme le disent ceux qui peuvent savourer quotidiennement les délices de l'amour: " Quand on s'aime, c'est tous les jours la Saint-Valentin ! "