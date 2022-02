Madagascar: Météo - Un système cyclonique atterrira à l'Est

Le quatrième cyclone de la saison cyclonique pourrait affecter Madagascar. La direction générale de la Météorologie a déjà lancé une vigilance pour le Nord-Est et l'Est.

Jamais deux sans trois. Madagascar sera, de nouveau, la cible d'un système cyclonique. Une tempête tropicale modérée pourrait toucher terre entre Antalaha et Sainte-Marie, dans la nuit du mardi, selon le bulletin cyclonique spécial, établi par la direction générale de la Météorologie, le 13 février, à 16 heures. Les alertes vertes sont, de ce fait, lancées pour les régions de Diana, de Sava, de Toamasina I-II et de Brickaville. " Ce système sera moins intense. Mais la quantité de pluie sera importante aux alentours de la zone d'impact. Elle pourrait être supérieure à 100 mm ", peut-on lire dans le bulletin.

Le futur Dumako a été localisé à 1 083 kilomètres à l'Est-Sud-Est d'Antalaha, hier à 16 heures. Le vent moyen a été estimé égal à 55 km/heures, alterné par des rafales de 70 km/heures. Cette dépression tropicale se déplace vers l'Ouest-Sud-Ouest, à une vitesse de 19 km/h. Au moment de son atterrissage, un vent moyen de 65 km/h pourrait l'accompagner, en plus des fortes pluies. Les populations des régions concernées sont invitées à suivre l'évolution du système. La sortie en mer est interdite, à compter du lundi entre Brickaville et Vohémar, où les conditions météorologiques sont prévues se dégrader.

Troisième système

Dans les prévisions de la direction générale de la Météorologie, le système traversera le Nord-Est, puis le Nord-Ouest, pour sortir en mer à Analalava. Il s'agira du troisième système cyclonique qui touchera Madagascar, en moins d'un mois. Les deux premiers cyclones ont laissé des dégâts importants. La tempête tropicale Ana a provoqué de vastes inondations, notamment dans la capitale, après les fortes pluies apportées par le système. Elle a provoqué, au moins, trente-quatre décès et plus de soixante mille sinistrés. Batsirai, avec des rafales de plus de 200 km/h au moment de son atterrissage, le 5 février, a causé, au moins cent vingt-et-un décès et plus de cent quarante mille sinistrés.

Les inondations et les glissements de terrain sont, de ce fait, à craindre avec l'arrivée de ce cyclone. Selon le Bureau national de gestion des risques et de catastrophes (BNGRC), la sensibilisation de la population vivant dans les zones à risque d'inondations, de glissement de terrain et d'éboulement en tenant compte des zones de passage probable, est déjà lancée.