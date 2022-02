Congo-Kinshasa: Embellie de recettes fiscales malgré la persistance de la corruption dans le pays

En République Démocratique du Congo, les autorités gouvernementales se félicitent d'un pic de recettes fiscales observées l'an dernier, une première dans l'histoire des régies financières congolaises. Avec environ 2,4 milliards de dollars de recettes réalisés en 2021, la Direction générale des impôts (DGI) représente un tiers du budget de l'État, et dépasse ses attentes. Une embellie consécutive à la lutte contre la corruption, d'après les autorités, mais les activistes de la société civile sont réservés : pour eux la corruption reste élevée dans le pays.

Barnabé Muakadi Muamba, Directeur général de la DGI parle d'une stratégie payante depuis mi-2020. Et sans surprise, la TVA couvre une importante partie de ses recettes : " Quand nous sommes arrivés ici, par mois on avait les recettes de 70 milliards (CDF) par mois. Aujourd'hui pour la TVA seulement, nous sommes arrivés à 160 milliards. Si le gouvernement nous appuie, on peut doubler ce montant, avec un logiciel qui nous permet de bien gérer la TVA. "

Cependant reste un problème de taille : le contribuable. " Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas un répertoire qui convient pour la RDC, explique-t-il. Le pays a plus ou moins 90 millions d'habitants, mais nous n'avons que 200 000 contribuables : c'est honteux, cela ne représente rien. On doit penser à élargir l'assiette fiscale par le recensement, par la culture fiscale. "

Jimmy Kande du Réseau panafricain de lutte contre la corruption (Unis) : " Il ne faudrait que les congolais puissent tomber dans le piège avec les performances qui sont peut-être mieux que les années précédentes, mais avec une corruption qui continue à être entretenue par les dirigeants qui veulent simplement faire bonne impression auprès de ceux-là qui les ont nommés. Cela en avançant des chiffres mais tout en continuant de gagner de l'argent. Je crois qu'il y a un audit qui doit être fait pour arriver à déterminer quel est le montant exact que la DGI est censée mobiliser et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. "

Le gouvernement attend plus de de 3 milliards de dollars de recettes de la DGI cette année pour constituer le tiers du budget de l'État.