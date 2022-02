Burkina Faso: Gendarmerie nationale - Les quatre combats du lieutenant-colonel Evrard Somda

Le nouveau patron de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evrard Somda a pris son bâton de commandement depuis le 11 février 2022. Il remplace à ce poste le colonel major Hermann Marie Omer Bambara qui a passé quelque cinq mois à la tête de cette institution. Dans la même semaine, le colonel Adam Neré de l'Armée de terre et le lieutenant-colonel Daba Naon de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) ont été installés officiellement dans leur fonction.

Comme par prémonition, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale sortant, le colonel major Omer Bambara lorsqu'il fixait la lettre de mission du lieutenant-colonel Evrard Somda à la tête de la légion spéciale lui disait qu'il est revenu pour passer le commandement de la gendarmerie aux plus jeunes. C'est fait. Depuis la fin de la semaine écoulée, les sous-officiers et officiers de la gendarmerie reconnaissent comme chef le jeune de 41 ans, Evrard Somda. Dès sa prise de fonction, le nouveau patron a décliné ses priorités. En plus des engagements actuels sur divers fronts dans la lutte contre le terrorisme avec ses hommes, il compte renforcer le service social de la gendarmerie en vue d'une meilleure assistance psychologique des combattants engagés sur les théâtres d'opérations. " Il s'agit d'un meilleur accompagnement de nos blessés, ainsi que du soutien adéquat à apporter à leurs familles ", a-t-il précisé.

Comme autre point, il y a la dynamisation des unités et sous-unités de police judiciaire et techniques dédiées aux investigations en matière de corruption, de fraude, de crimes économiques, de trafics divers ; toutes choses qui contribueraient, de l'avis du chef d'état-major de la gendarmerie, à assécher les sources de financement du terrorisme.

A ces efforts s'ajoutent le renforcement des missions traditionnelles des pandores notamment la surveillance générale du territoire, la sécurisation des axes routiers, la sécurité des personnes et des biens. Enfin, le renforcement et la modernisation des infrastructures de formation et d'entraînement. Pour réussir toutes ces actions, Evrard Somda reconnaît qu'il faut d'abord combattre les pratiques corruptives au sein de la gendarmerie afin de légitimer son action régalienne. C'est pourquoi il préconise : " Il nous faut œuvrer particulièrement, à ce que la compétence et la probité soient nos repères de telle sorte que les pratiques contraires à l'éthique et à la déontologie du gendarme ne galvaudent pas la devise de notre institution "Pour la patrie, la loi et l'honneur "."

Dans le cadre de la réalisation de sa mission de reconquête du territoire, les partenaires du Burkina Faso n'ont pas été oubliés. Le natif de Dissin dans le Sud-Ouest a dit compter sur les amis du pays dans les actions de formation, d'équipements et de réalisation d'infrastructures. " Nous souhaitons que ce partenariat puisse se poursuivre, se renforcer et se diversifier dans des rapports mutuellement avantageux ", a-t-il affirmé.

Pour ce spécialiste de la lutte contre le terrorisme, la situation sécuritaire du pays commande à ses hommes de doper leur moral afin de réaffirmer à la nation entière leur engagement à ne rien céder à l'ennemi. Cela dit, il demande une bonne dose de rigueur dans le savoir-faire adapté à la menace. " Fort de cet engagement, nous devons entreprendre un vaste effort de préparation tactique et technique pour toutes les catégories de personnels engagés sur le théâtre des opérations, et un effort sans précédent d'équipement individuel et collectif adéquat . Aussi, désormais, devons-nous systématiser les retours d'expérience en tirant leçon de nos succès, et de nos revers sur le théâtre des opérations afin d'améliorer nos procédures et nos engagements futurs ", a-t-il ajouté.

Convaincu que c'est la conjugaison des efforts qui leur permettra de gagner la guerre que leur imposent les forces du Mal, sans être exhaustif, il a tendu la main aux bérets rouges, à la police, aux autres corps paramilitaires, aux volontaires pour la défense de la patrie et la justice. " Nous avons le même pays, nous avons le même ennemi, mettons nos intelligences en commun, car c'est la seule manière de venir à bout de cette menace ". En ce qui le concerne, il a pris l'engagement d'avoir les mêmes exigences qu'il aura pour ses hommes vis-à-vis de lui-même.

A tous les futurs chefs qui seront bientôt responsabilisés, il leur a confié ce secret qu'il a expérimenté à la tête de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale : " Aimez vos hommes comme vos enfants ou comme vos frères et sœurs ; vous serez épatés par ce qu'ils sont capables de faire pour vous honorer ".

Encadré 1:

" Je m'inscris dans les sillons des priorités du chef de l'Etat "

(Colonel Adam Neré, chef d'état-major de l'Armée de terre)

C'est à la place d'arme de l'Etat-major de l'Armée de terre que le chef d'Etat-major général des Armées, le colonel-major David Kabré, a officiellement acté la prise de commandement du nouveau Chef d'état-major de l'Armée de terre (CEMAT), le jeudi 10 février 2022 lors d'une cérémonie solennelle. Devant sous-officiers, officiers et invités civils, le colonel Adam Neré a pris le commandement de l'Armée de terre en remplacement du colonel-major Gilles Bationo qui a passé 3 ans à la tête de cette entité. " J'ai une pensée pieuse pour tous les militaires et Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés sur le champ d'honneur, les blessés et toutes les familles meurtries du fait du terrorisme. Je m'inscris dans les sillons des priorités du chef de l'Etat et du chef d'Etat-major général des Armées, à savoir aller à l'offensive et récupérer les territoires déjà empiétés ", a affirmé le nouvel entrant après sa prise de fonction.

Officier d'infanterie, le colonel Neré a occupé plusieurs fonctions parmi lesquelles celles de commandant de la 2e région militaire, commandant du Groupement d'instruction des forces armées (GIFA), commandant de l'Académie militaire Georges Namoano (AMGN) et plus récemment, chef de la division opération de l'Etat-major général des Armées (EMGA).

Encadré:

Lieutenant-colonel Daba Naon prend les commandes à la BNSP

" Le drapeau que je viens de prendre me rappelle le devoir qui m'attend et l'espoir que les autorités ont placé en moi. Je m'engage dès lors à œuvrer pour que tous les militaires désormais placés sous mes ordres travaillent avec ardeur dans la discipline et la cohésion. Je me ferai l'obligation d'engager des actions en vue du renforcement significatif des capacités opérationnelles de la BNSP en plus des énormes efforts déjà consentis par le gouvernement et ce dans la continuité des efforts de mon prédécesseur à qui je rends au passage un vibrant hommage ", c'était les premiers mots du lieutenant-colonel Daba Naon, le nouveau commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP). Il a été installé le 10 février dernier par le chef d'Etat-major général des Armées, le colonel-major David Kabré.

Après sa nomination par décret présidentiel le 2 février 2022, il ne restait plus que cette cérémonie solennelle pour que Naon tienne son bâton de commandement. Le nouveau commandant qui remplace à ce poste le colonel Ernest Kisbedo s'est engagé à conduire sa mission dans l'esprit de la devise de la BNSP.