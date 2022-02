Cote d'Ivoire: Popo Carnaval 2022 - Florent Galaty confirme le soutien du ministère de la culture et de l'industrie des ARTs et du spectacle

La 41è édition du Popo carnaval de Bonoua a été lancée le jeudi 10 février 2022 dans un hôtel d'Abidjan-Plateau en présence de Florent Galaty, directeur de cabinet du ministère de la Culture et de l'Industrie des arts et du Spectacle. Celui-ci a déclaré que le ministère offre au Popo carnaval et à tous les festivals sa disponibilité, son expérience et sa présence.

Florent Galaty, directeur de cabinet du ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle représentant la titulaire de ce portefeuille, par ailleurs, marraine de la cérémonie de ce lancement a exprimé le soutien et la disponibilité du ministère au Popo Carnaval et tous les autres festivals .

" Le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle vous offre à vous, Popo carnaval mais également à tous les festivals sa disponibilité, son expérience et sa présence pour porter encore plus loin notre patrimoine culturel riche dans sa diversité et sa composition ", a déclaré le directeur de cabinet.

Selon lui, c'est à force de travail, d'abnégation que le Popo carnaval s'est offert une longévité, signe d'une mutualisation d'efforts et d'une synergie d'action opérée par les différents commissariats qui se sont succédé jusqu'à ce jour. Florent Galaty a dit vouloir rassurer les membres du comité d'organisation et le commissariat général de la disponibilité institutionnelle du ministère à accompagner et à soutenir particulièrement et techniquement cette édition de 2022. Puis, il a ajouté que la culture est un bassin important dans l'écosystème de l'économie de la Côte d'Ivoire .

Les mots du commissaire général et du représentant du maire

Ampoh Yao joseph, commissaire général du Popo carnaval, pour sa part, a dit que cette 41è édition a pour thème "La diversité culturelle, socle d'une réconciliation et gage de développement de la commune de Bonoua" pour valoriser la culture Abouré et par ricochet la culture ivoirienne.

Puis, il a traduit toute sa reconnaissance aux différents sponsors et autres partenaires qui accompagnent le Popo. Topé Sylvestre, premier adjoint au maire de Bonoua représentant le premier magistrat de la commune a dit que cette 41è édition se veut tournée résolument vers le développement de la région du Sud- Comoé dans un élan de fraternité et de communion vraie avec un ancrage traditionnel.