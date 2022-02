Cote d'Ivoire: Emploi, CMU et actions sociales - Adama Kamara dresse le bilan de l'année 2021 et décline les perspectives pour 2022

Adama Kamara dresse le bilan de l'année 2021 et décline les perspectives pour 2022, au niveau de l'emploi , de la couverture maladie universelle et des actions sociales.

Le jeudi 10 février 2022 à l'Agence IPS- CGRAE à Attoban-Cocody , Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la protection sociale a énuméré les actions menées au cours de l'an 2021 par son département au niveau de l'emploi, de la couverture maladie universelle et des actions sociales avant de décliner sa vision pour 2022. C'était dans le cadre de la tribune "Les Rendez-vous du MEPS ", une plateforme initiée par la Direction de la Documentation, de la Communication et des Archives (DDCA) de son ministère

Dressant le bilan de l'année 2021 au niveau de l'emploi , le ministre a cité la création de 116 833 emplois formels, dont 96 302 emplois créés au titre du secteur privé, principal pourvoyeur d'emplois dans le pays. Il a évoqué l'insertion de 6.000 jeunes et personnes vulnérables (femmes et personnes en situation de handicap) dans les travaux à haute intensité de main d'œuvre (THIMO) sur l'ensemble du territoire et l'insertion de 1.500 jeunes et personnes vulnérables (femmes et personnes en situation de handicap) dans des activités génératrices de revenus (AGR) dans les secteurs de l'agropastoral (aviculture, apiculture, cultures vivrières), du commerce et de l'artisanat (coiffure, menuiserie).

Couverture maladie universelle et actions sociales

Au titre de la couverture maladie universelle Adama Kamara a annoncé qu' en l'espace de deux ans et demi, dans un contexte de crise sanitaire lié à la Covid-19, 2.085.301 personnes ont été enrôlées à la CMU, portant le nombre total d'enrôlés à 3.244.503 à fin décembre 2021.

S'agissant des actions sociales , le ministre a fait savoir que son ministère a apporté au cours de l'an 2021 , son soutien aux populations victimes de sinistres, en l'occurrence les victimes des inondations de Grand- Bassam et des tornades des localités de Bloléquin, de M'Batto, estimées à environ 3.500 personnes. Il a notifié également la prise en charge de 12.771 enfants victimes de violence, de maltraitance, abus et exploitation par les centres sociaux avec l'appui de l'UNICEF en prenant en compte à la fois l'assistance médicale, l'accompagnement psychologique et la prise en charge nutritionnelle.

Toucher environ 15 000 bénéficiaires dans les régions du Tchologo, du Denguele et du Bounkani"

Après avoir énumèré ces grandes actions menées durant l'année 2021 , Adama Kamara ministre de l'emploi et de la protection sociale a dévoilé ses grands projets pour 2022. Il s'agit entre autres du Projet de Promotion de l'Emploi Décent (PPED) qui vise à installer des groupements de femmes et de personnes de plus de 40 ans dans des filières porteuses (Pêche, Environnement, Agro-industrie, TIC).

" Notre ambition est de toucher environ 15 000 bénéficiaires dans les régions du Tchologo, du Denguele et du Bounkani (qui font partie des régions les plus pauvres de notre pays). C'est un projet d'une enveloppe totale de 7,5 milliards FCFA, exécuté sur trois années à partir de 2022, et qui bénéficie d'une dotation budgétaire initiale de 500 millions Fcfa " a soutenu le ministre de l'emploi et de la Protection.

Adama Kamara a annoncé également L'élargissement du panier de soins de la CMU pour permettre la prise en charge de certaines maladies chroniques touchant de plus en plus les populations, telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Adama Kamara envisage surtout renforcer le dispositif de la santé et de la sécurité au travail, à travers l'élaboration des textes relatifs à la création d'un Institut de Santé Sécurité au Travail (SST)

Il faut noter que Les Rendez-vous du MEPS se tiendra désormais tous les premiers jeudis de chaque trimestre de 09h à 12h à la salle des fêtes de l'agence CGRAE de Cocody.