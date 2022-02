Sénégal: Nouvelle scène sénégalaise - Sahad Sarr, l'éclectisme musical sublimé

Dans sa quête spirituelle par le biais de la musique, Sahad Sarr peut compter sur ses frères parmi lesquels le célèbre essayiste et économiste Felwine Sarr. Il y a quelques jours, il présentait son nouvel album intitulé " Luuma " (marché itinérant) où afro-fusion, jazz, " sabars " wolofs et rythmes sérères se mélangent harmonieusement. Dans la famille Sarr, originaire de Niodior, ils sont presque tous musiciens et s'épaulent mutuellement. Zoom sur un jeune artiste atypique et bourré de talent.

Abdou Karim Sarr dit Sahad a de qui tenir. Dans sa famille, ils sont presque tous musiciens. L'aîné Felwine Sarr, célèbre économiste et essayiste, leur a transmis le virus de la musique, un art que lui-même pratiquait lorsqu'il était étudiant en France. Là-bas, l'auteur d'Afrotopia avait fondé, en 1993, le groupe de reggae " Doolé " (la force) qui écumait des festivals tels que les Eurockéennes, le Printemps de Bourges ou les Francofolies de La Rochelle. Avec sa bande, il avait sorti les albums " Civilisation ou barbarie " en 2000, " Les Mots du récit " en 2005 et produit un disque en solo intitulé " Bassaï ", deux ans plus tard. Même si ses réflexions intellectuelles et ses recherches universitaires l'ont quelque peu éloigné de la scène, Felwine n'en continue pas moins d'inspirer ses frères et sœurs qui, eux, ne jurent que par la musique. En plus de Sahad qui a opté pour l'afro-fusion avec son groupe Nataal Patchwork, d'autres s'activent dans divers rythmes et mélodies : la sœur Ngnima, surnommée Tie, aux envolées lyriques tirées du répertoire du " tassou " wolof, mélange de poésie populaire et de satire sociale ; le rappeur Youssoupha alias Rhapsod qui commence à faire son trou dans le milieu du hip-hop sénégalais ; Djibril alias Majnun qui a délaissé ses études de Droit en France, au grand dam de ses parents, pour se consacrer à sa passion ; sans oublier Saliou dit Alibeta, plus connu du public grâce à son style acoustique, son engagement panafricain et son rôle dans le film " Yao " où il côtoie le célèbre comédien Omar Sy.

Le coup de pouce de Felwine, le génie de Niominka bi

Cette folle passion pour la musique qui anime les frères Sarr trouve certainement son origine du côté de leur oncle Souleymane Sarr, plus connu sous le nom d'artiste de Niominka bi (décédé en 2018), fondateur du groupe de reggae Njakhass Band qui électrisait les foules en France, notamment à Bordeaux où il s'était installé après avoir servi dans l'armée sénégalaise et un passage au Liban comme casque bleu entre 1979 et 1981. On se souvient avec nostalgie de ses albums " Immigrés ", " Tolérance ", " Fatiyoon " ou " Shalom-Salam ". L'autre déclic est parti de cette guitare acoustique que Felwine avait envoyée à ses jeunes frères lorsqu'il vivait en France et sur laquelle ils ont appris les premières notes et composé leurs premières chansons. " Ça peut être compliqué d'appartenir à une famille où tout le monde fait quelque chose de fort. Chacun veut tracer sa propre route sans être évalué à l'aune de son nom. Quand j'ai commencé, je ne voulais pas faire la même musique que Majnun, Alibeta ou Felwine... ", confiait Sahad dans une interview, il y a quelques années. Toutefois, il est fier de ce grand frère qui a " sacrifié " sa carrière musicale pour que ses cadets puissent s'épanouir dans cet art : " Felwine aurait aimé être à fond dans la musique, mais c'est l'aîné. Il n'a pas eu le choix. Quand il est rentré au Sénégal, il a dû devenir le support financier de la famille. Nous avons eu la chance d'avoir ce frère-là ", confesse-t-il.

Bientôt un album familial ?

Le vendredi 4 février dernier, lors de la présentation de son tout nouvel album titré " Luuma " (marché hebdomadaire) à l'Institut français de Dakar, Sahad Sarr était visiblement heureux de l'itinéraire parcouru ces dernières années. Pourtant tout n'était pas joué d'avance, surtout au vu du style musical que cet adepte du " bay fallisme " (branche de la confrérie mouride) a adopté. Un style où le groove jazz côtoie les " sabars " wolofs, les rythmes sérères de son Niodior natal et tant d'autres influences tirées de mythiques groupes africains tels que Xalam, Touré Kunda, West African Cosmos de Wasis Diop et Umbañ U Kset, Super Diamono, Fela ou Osibisa. Lui et ses musiciens originaires de divers horizons, notamment la République démocratique du Congo, le Nigeria et le Mali, développent des thèmes liés à l'émigration, aux rapports entre l'Afrique et l'Occident, à la corruption, à la pauvreté, à l'omniprésence des réseaux sociaux et des écrans connectés, sans oublier le charme de marchés africains tels que le célèbre et grouillant Sandaga implanté en plein cœur de Dakar avec ses marchands ambulants, ses échoppes bigarrées et ses tables faites de bout de bois où l'on vend presque tout. Une musique qui nous change de l'endiablé et saccadé " mbalakh ", surtout celui joué par la nouvelle génération de chanteurs et de musiciens aux compositions sans âme, dénuées de toute recherche.

Le " luuma ", titre de son nouvel album, Sahad Sarr le décrit comme une " anarchie organisée ", un marché itinérant où chacun trouve ce qu'il cherche et qui se passe alternativement dans plusieurs zones géographiques. " Cela caractérise bien ma musique où l'on entend ce que l'on a envie d'entendre et où l'on retrouve toutes sortes de rythmiques et de mélodies ", explique-t-il. La sortie du disque était prévue en 2020, mais a été décalée à cause de la pandémie du coronavirus.

L'ingénieur de son et ex-musicien Pape Armand Boye, qui a participé à l'enregistrement et qui totalise 25 ans d'expérience, décrit Sahad comme quelqu'un de très exigeant. " Il veut toujours aller jusqu'au bout de la perfection. Restituer sa musique demande plus que de la formation, mais de l'esprit ", confie-t-il. Lui qui a séjourné en Allemagne, aux Usa et qui a décidé de revenir au pays depuis 4 ans, se dit fier du fait que l'album ait été enregistré totalement au Sénégal avec un son comparable à ceux réalisés dans les studios de l'Occident. " C'était un défi et nous l'avons relevé ", explique-t-il.

Quant au journaliste Lamine Bâ, gérant d'une plateforme musicale, il se réjouit de la démarche de Sahad mettant en œuvre quelque chose d'important qui pourrait avoir un impact sur la scène alternative. Un style qui parle aux Sénégalais et en même temps ouvert au monde.

Le musicien, lui, estime qu'il s'inscrit dans une continuité par rapport à ses précédents albums comme " Jiw " que la critique avait considéré comme élitiste. " Le confinement lié à la pandémie nous a tous fait réfléchir et cela se reflète bien dans nos nouvelles compositions ", ajoute Sahad dont le documentaire, présenté en marge de la séance d'écoute, sortira bientôt sur YouTube.

Actuellement, même s'il n'est pas très connu dans son propre pays, il est régulièrement invité dans des festivals à l'étranger. En 2016, il avait même décroché le Tanit d'or des Journées musicales de Carthage en Tunisie et empoché 11.000 euros. Dans sa quête spirituelle par le biais de la musique, Sahad peut toujours compter sur ses frères et sa sœur qui, comme lui, poursuivent chacun une carrière faite de hauts et de bas. Et d'aucuns se demandent quand est-ce qu'ils se produiront tous, en même temps, sur scène ou sortiront un album... familial. " Nous y pensons depuis longtemps, mais nous, les plus jeunes, avions d'abord besoin de cheminer personnellement. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes prêts ", répond Sahad Sarr, un artiste atypique que le public (re)découvrira ce 12 février lors de son concert à l'Institut français de Dakar.