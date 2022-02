Cameroun: Le ministre des Sports défend le bilan d'Antonio Conceiçao

Critiqué parce que n'ayant pas conduit le Cameroun jusqu'au sacre finale, Antonio Conceiçao ne sera probablement pas remercié par les autorités camerounaises.

Alors que certains demandent son départ, le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, s'oppose à cette hypothèse en raison des échéances qui attendent les Lions dans un futur proche.

" L'urgence actuellement, c'est la préparation dans la sérénité, dans l'unité, dans l'harmonie, des barrages en mars prochain, c'est à dire dans un mois et quelques jours. Et pour cela, nous avons une équipe qui est en train de monter en puissance, une équipe qui a montré sa force, son fighting spirit, sa combativité. Nous avons un staff technique composé d'expatriés mais aussi des camerounais, on ne le dit pas assez... La priorité actuellement, ce n'est pas de déstabiliser l'équipe, en la décapitant, c'est à dire couper la tête de l'entraîneur. La priorité, c'est de remettre l'équipe au travail, de l'amener à un esprit d'harmonie, de cohésion, de solidarité, de solidité parce que l'harmonie est la mère des victoires ", a-t-il déclaré sur la télévision nationale, ce dimanche 13 février 2022.

Le ministre des Sports défend également le bilan du technicien portugais. Un bilan qu'il juge largement positif.

" Nous sommes dans une phase de refondation, de reconstruction d'une équipe. Et lorsqu'on regarde, et j'en suis le témoin oculaire comme bien d'autres camerounais, il faut que la raison puisse prédominer. Lorsqu'on regarde le palmarès des matches qui ont été livrés sous ce qu'on peut appeler l'ère Conceiçao, vous avez, en 23 matches, 14 victoires, 7 nuls, c'est à dire 21 matches sans défaite et deux défaites sur 23 matches. Et sur ces 23 matches, vous avez eu 14 matches sans aucun but encaissé. A l'issue des éliminatoires de la Coupe du Monde, cette sélection a été classée première; à l'issue de la phase des groupes lors de la CAN, la sélection camerounaise a été classée première et je rappelle qu'à l'issue de la compétition, elle a été classée troisième avec une médaille de bronze ", a défendu le patron des sports au Cameroun.

Antonio Conceiçao peut donc dormir tranquille en attendant les barrages de la Coupe du monde 2022 contre l'Algérie. Son sort sera certainement définitivement scellé après cette confrontation et tout dépendra du résultat qu'il aura.