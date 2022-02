Madagascar: Coup d'œil sur la course à la présidentielle française

Une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui nous intéresser dans notre vision à ce qui se passe hors de nos frontières et plus particulièrement à la situation politique française. Nous sommes préoccupés par les impacts du passage de Bastirai, mais cela ne nous empêche de porter notre regard sur cette campagne présidentielle française qui semble s'enliser en attendant la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron.

A un peu moins de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle française, la campagne électorale semble avoir du mal à trouver son rythme de croisière. Les Français semblent même s'ennuyer en écoutant les candidats déjà déclarés. Ce sont les trois candidats de la droite et de l'extrême droite qui se livrent à un duel verbal sans merci pour avoir la meilleure place avant le second tour. Entre Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Eric Zemmour, la lutte est féroce. Les réparties sont d'autant plus cinglantes que dans les sondages, ils sont dans un mouchoir de poche. Le polémiste d'extrême droite est en train de lâcher ses coups contre Valérie Pécresse qui, ces derniers joiurs, essayait de droitiser au maximum son discours.

Elle devait séduire la frange la plus à droite de son électorat. Les railleries d'Eric Zemmour ont fait mouche, mais la représentante des LR a répliqué en disant qu'elle était la personne à abattre car elle était la mieux placée pour battre le président sortant au deuxième tour. Elle a essayé hier lors de son premier grand meeting de redresser la barre. Marine Le Pen, quant à elle, a préféré porter ses coups contre celui qui ne s'est pas encore déclaré candidat.

Elle a retrouvé dans son discours tous les thèmes qui ont marqué l'extrême droite : l'immigration et l'insécurité notamment,. Elle s'en est servie pour mieux fustiger l'attitude d'Emmanuel Macron/ Le presque candidat prend en ce moment de la hauteur. Il doit s'occuper de la situation à la frontière ukrainienne. Ses partisans n' éprouvent aucune crainte et affirment qu'il a le temps nécessaire pour se lancer dans la course présidentielle..