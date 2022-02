Madagascar: Football / Pro League - Disciples FC en tête !

Coup de théâtre à la huitième journée de Pro League dans les résultats de la Conférence Sud avec un gros chamboulement dans le classement.

Contre toute attente en effet, Disciples FC devient le leader de cette conférence Sud en écrasant les Jeunes Footballeurs du Capricorne dans leur jardin, sur le score de 3 buts à 0. Le bourreau des Tuléarois était Fredo qui a réalisé le doublé avant que son compagnon du début de cette belle aventure, Hasina n'enfonce le clou en marquant le troisième but. Un parcours élogieux pour ces deux hommes un moment poussés sur les bancs par les anciens de la CNaPS Sport mais retrouvent petit à petit la grande forme et le rythme propre en Pro League. Un gros coup qui propulse en tête cette formation de Betafo et qui a su saisir sa chance par ce score nul et vierge de ses poursuivants.

Le CFFA et Elgeco Plus n'ont pu se départager au By Pass. Elgeco avait en main le but de la victoire mais c'était sans compter sur le talent de Chrétien comparé à l'Egyptien Gabasky après avoir arrêté le penalty de Foroch. Si on s'attendait à cette victoire de Zanakala de 2 à 1 devant les Tuléarois du 3FB à Ampasambazaha, on signale au passage la bonne opération de l'Uscafoot qui a tenu en échec ( 1 à 1) le COSFA. Feldman a ouvert le score à la 32ème mn pour l'Uscafoot mais les militaires sont revenus au score à la 84 ème mn par Monja. Mais la plus belle affiche de cette 8ème journée est ce match à Vontovorona entre l "Ajesaia et Fosa Juniors.

Un match d'une rare intensité avec notamment Veve, l'ancien du Five, revenu aux affaires et qui a surpris le portier de l'Ajesaia notamment la doublure de Bota Manda du nom de Haja dès la 2ème mn. Surpris mais pas abattu, le club d'Antanikatsaka a retroussé ses manches pour porter le danger dans le camp Majungais qui n'a dû son salut qu'à la prestation XXL de son gardien Fabrice. Et contre toute attente, c'est encore Fosa qui alourdit la facture en marquant le second but par Dax à la 88ème minute. Le dernier match de la journée d'hier a vu une belle victoire de JET Kintana sur un Tia Kitra qui n'a pas foncièrement démérité mais qui se faisait surprendre par ces deux buts presque coup sur coup au retour des vestiaires par Prosper et Ludovic. AS Fanalamanga a confirmé sa marche en avant en battant Five FC sur le score de 1 à 0.