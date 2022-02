Madagascar: Football /" Doritos La Relève " - GFFA sacré champion

L'équipe de la Génération Formation Football d'Atsimondrano (GFFA) a remporté la finale du tournoi " Doritos la Relève " à l'issue d'un match fou, samedi. Aux tirs au but, les gars d'Itaosy se sont imposés sur le score de 5 à 4, grâce à un arrêt de Nomena sur le tir de Fanampy.

Quel match spectaculaire ! Les joueurs de GFFA Jocelyn ont rugi pour décrocher la victoire aux tirs au but (5-4) du tournoi " Doritos la Relève ", au stade Annexe Barea samedi dernier. Une grande déception pour le club Jeune Sportif des Elites de Madagascar (JSEM) qui a démontré un match très technique en menant sur le score de 2 à 1 à la pause, puis 3-1 dès l'entame de la seconde partie. Les joueurs de GFFA ont réagi en l'espace de cinq minutes. Ils ont pu renverser la vapeur. Les deux équipes se sont séparées sur le score de parité 4-4 à la 60e minute avant qu'elles ne soient entrées dans cette séance de tirs au but fatidique.

JSM a ouvert le score à la première minute du jeu, tandis que Sandriano l'a égalisé à la 16e minute. A la 25e minute, Baina kely a transformé de la tête un corner botté par Jeremy. Au retour des vestiaires, Fandresena inscrit un magnifique coup franc de 10 m du but pour JSEM. Il a fallu attendre la 41e minute du jeu pour voir GFFA se remettre dans le droit chemin, c'est le début de sa révolte. Après un centre de Misaina, Kely a pu réduire le score (3-2). Deux minutes plus tard, ce dernier a encore récupéré une belle passe et a marqué le but de l'égalisation. C'était incroyable car Misaina a inscrit le quatrième but pour l'équipe d'Itaosy. Heureusement que Manohy était entré pour égaliser à nouveau le score juste avant la séance de tirs au but.

" On est triste mais pas déçu de l'effort fourni par les joueurs. Pour moi, ce n'était qu'une question de chance. Juste qu'ils sont un peu fatigués lors de la deuxième mi-temps. Il y avait aussi eu de pression et c'est logique car il s'agit de leur première finale. D'ailleurs, l'équipe a manqué quelques éléments ", a fait savoir Tanjona, Coach de JSEM. Pour la GFFA, la route n'est pas encore terminée. La formation va encore rencontrer l'équipe championne de la région pour la grande finale prévue se dérouler au Stade Barea en mars. Ce tournoi est un Projet présidentiel parrainé par l'ancien coach des Barea Nicolas Dupuis. Le but c'est de former la première promotion de la Future Académie Barea à Imerintsiatosika.