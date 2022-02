Madagascar: Accès à la terre - Extension du projet ProPFR dans la région Diana

Le projet ProPFR initié en juin 2017 a affiché un grand succès dans la région Boeny. Pour sa deuxième phase, il sera également mis en œuvre dans la région Diana. Les deux initiatives bénéficient d'un financement de 7,1 millions d'euros, jusqu'en mai 2026.

L'accès à la terre - qui est un préalable fondamental pour la mise en valeur des paysages forestiers - s'est amélioré pour la population rurale de la région Boeny et, tout particulièrement, pour les femmes et les groupes marginalisés. Tel est d'ailleurs l'objectif du ProPFR, un projet du MATSF (Ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers). Selon ses promoteurs, la zone d'intervention du projet est la région Boeny.

Actuellement à sa deuxième phase, pour la période novembre 2021 à mai 2026, ProPFR va s'étendre dans la région Diana, pour un montant total de 7,1 millions d'euros pour les deux initiatives, soutenu par la Coopération allemande (GIZ). " Le ProPFR/GIZ accompagne le MATSF en apportant un appui technique et financier. Ainsi, Pro PFR travaille de concert avec le MATSF à travers son antenne régionale aussi bien pour la gestion foncière décentralisée que pour la déconcentration des services fonciers.

Il appuie ces institutions dans la dotation de matériels aussi bien informatiques que bureautiques pour les guichets fonciers inclus dans sa zone d'intervention et pour l'inventaire des FN pour les services fonciers à Boeny ", ont indiqué les responsables auprès du MATSF.

Facilitation. Selon les explications, le contrat d'exécution pour cette année 2022 prévoit la prise en charge par le gouvernement malgache du dédouanement des matériels, des équipements et des véhicules qui seront mis à la disposition du Projet ProPFR. Cela concerne les droits et taxes à l'importation (DTI) et la régularisation de la TVA, selon la décision prise en Conseil du Gouvernement du 10 février dernier. Il est également question de renforcement de capacité de toutes les parties prenantes du projet, en termes de gestion foncière décentralisée et d'appui pour une mise à niveau des connaissances relatives aux procédures liées au foncier, à l'exemple de la législation foncière, procédure foncière, etc.

Réalisations. À noter que l'une des grandes réalisations du projet est la validation de la méthodologie d'inventaire selon l'approche IPSS (Inventaire Parcellaire Stratifié et Systématique). Cette activité a été réalisée durant toutes les étapes de processus avec l'administration foncière aussi bien centrale que régionale. À titre d'illustration, 2 705 femmes (13,5% des bénéficiaires) ont reçu des protocoles d'inventaire des terres et concernant la superficie mesurée par IPSS attribuable au nom des femmes, le nombre de parcelles est de 779 pour une superficie de 1215 ha.

Le catalogue foncier est également un produit issu de la mise en œuvre du projet. Il s'agit d'un outil de travail pour tous les acteurs notamment de la Restauration des Paysages et des Forêts (une composante essentielle du projet Pro PFR), à différents niveaux, désireux de s'informer des opportunités de formalisation des droits légitimes de propriété ou d'utilisation des terres. Selon les responsables du projet, le catalogue sert de guide à l'opérationnalisation de la stratégie nationale RPF (Restauration des Paysages et des Forêts) en considérant les problématiques foncières.