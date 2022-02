Maroc: La grande promesse d'Abderrazak Hamdallah aux parents du petit Rayan

Bonne nouvelle pour les parents du petit Rayan, 5 ans, décédé il y a une semaine après avoir été bloqué au fond d'un puits dans une petite ville pauvre du Maroc. Ils auront une maison qui leur sera offerte par le joueur marocain Abderrazak Hamdallah. Ce dernier l'a promis sur les réseaux sociaux.

En vue de porter assistance à la famille éplorée, l'ex-international Abderrazak Hamdallah, a décidé d'offrir une maison à Khalid Aourram et Ouassima Kharchich, parents du petit Rayan. L'attaquant d'Al Ittihad a fait cette annonce sur les réseaux sociaux, .

" J'ai décidé, en mon nom et au nom de ma famille, et au nom de tous les Marocains et musulmans, d'aider et d'apporter un peu de joie à la famille de Rayan, ses parents et ses frères, et de leur donner une maison entièrement équipée ", a-t-il écrit sur Instagram.

Le joueur d'Al Ittihad (Arabie Saoudite) a également invité des personnalités publiques à suivre son chemin.

Bloqué dans un puits depuis cinq jours, à 32 mètres de profondeur, le petit Rayan a été secouru par des pompiers qui ont réussi à le sortir de là où il était. Malheureusement, après avoir été transporté dans une ambulance équipée, son décès a été annoncé.