Sénégal: Prix des denrées de première nécessité - Le gouvernement travaille sur une baisse selon Abdoulaye Daouda Diallo

Le gouvernement travaille sur la baisse des prix des denrées de première nécessité notamment le riz et l'huile. L'information est du ministre des Finances et du Budget. Abdoulaye Daouda Diallo s'exprimait à la fin de la rencontre entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants le 12 février dernier.

" Le Président de la République nous a instruit de travailler encore sur une baisse possible des denrées de première nécessité, notamment le riz et l'huile. Nous sommes dans une situation où après la Covid-19, les prix ont augmenté dans le monde ", a annoncé M. Diallo. " Les difficultés de la vie sont là et, après la Covid-19 tout a été déréglé. Il est bon que tout cela soit pris en charge par le Gouvernement ", a noté le patron des Finances.

Il a indiqué que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts à ce niveau pour essayer de maintenir les prix à des proportions supportables par les consommateurs sénégalais. Il a informé que cet effort de stabilisation des prix a coûté à l'Etat 46 milliards de FCfa l'année dernier. Dans la même dynamique pour rassurer les enseignants, Abdoulaye Daouda Diallo confie que l'Etat du Sénégal a décidé de travailler sur une réelle équité et il est dans une perspective de prise en charge globale de la problématique des salaires et ne pas simplement se limiter à une corporation.