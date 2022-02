Maroc: Le Conseil régional de l'Oriental signe deux conventions pour renforcer les structures culturelles et créer des centres de formation

Oujda — Le siège du Conseil régional de l'Oriental (CRO) à Oujda a accueilli, vendredi, la cérémonie de signature de deux conventions avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, dans le but de renforcer les structures culturelles, diversifier l'offre culturelle et créer des centres de formation pour les filles et les femmes, des maisons des jeunes et des centres d'estivage dans la région.

Selon un communiqué du CRO, ces deux conventions importantes ont été signées par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le président du CRO, Abdenbi Bioui, le wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad El Jamai et le directeur général de l'Agence de l'Oriental, Mohamed Mbarki, en présence des vice-présidents et des membres du Conseil et des chefs des services déconcentrés.

La convention relative au renforcement des structures culturelles et la diversification de l'offre culturelle dans la région de l'Oriental, d'un coût de 380 millions de dirhams (MDH), porte sur la création et l'équipement de nouveaux établissements culturels, la rénovation et la mise à niveau d'autres établissements culturels de la région, la maintenance et la restauration de sites et monuments archéologiques et historiques, la réalisation de l'inventaire et la protection du patrimoine culturel immatériel, en plus de l'encouragement de la création culturelle et artistique et le soutien et le développement des industries culturelles et créatives de la région.

Pour ce qui est de la convention relative à la création de centres de formation des filles et des femmes, de maisons des jeunes et de centres d'estivage dans la région de l'Oriental, pour une enveloppe globale de 120 MDH, elle vise le renforcement des infrastructures des communes concernées par de nouveaux centres de formation des filles et des femmes dans les domaines couverts par le ministère, en vue d'impulser la créativité des femmes et des filles et faciliter leur inclusion dans le tissu économique et leur autonomisation financière à travers la création de coopératives.

Cette convention prévoit aussi d'assurer l'accueil des jeunes dans des établissements riches en activités culturelles, sociales et sportives, d'inciter les jeunes à la pratique du sport, de lutter contre les problèmes et phénomènes négatifs constatés chez les jeunes dans les quartiers et créer une échappatoire culturelle pour les jeunes, en sus d'assurer l'accueil des enfants dans des centres de colonies de vacances et réaliser diverses activités culturelles, sociales et sportives.

Par ailleurs, le communiqué rapporte que le président du CRO a salué, lors d'une réunion tenue plus tôt dans la journée au siège de la wilaya de l'Oriental, en présence du ministre, l'ensemble des efforts déployés dans le but d'accumuler davantage d'acquis et de réalisations pour promouvoir le paysage culturel et les questions des jeunes au niveau de la région.

M. Bioui a aussi salué les efforts déployés par les autorités de la wilaya de l'Oriental en matière d'accompagnement et de coopération en vue de réaliser les objectifs du plaidoyer institutionnel commun dans l'ensemble des domaines.

Après avoir rappelé le grand évènement culturel qui a marqué la capitale de l'Oriental, à savoir la manifestation "Oujda capitale de la culture arabe - 2018", il a passé en revue plusieurs activités, programmes et manifestations culturels et artistiques de grande envergure organisées avec le soutien du CRO.

Il s'agit, entre autres, de l'aménagement et de la construction d'espaces de la mémoire de la résistance et de l'armée de libération dans les différentes provinces de la région, et du projet mené en partenariat avec la région du Grand-Est (France) pour réaliser l'inventaire du patrimoine matériel et immatériel et procéder à sa valorisation.

M. Bioui a également souligné l'appui apporté aux festivals culturels et cinématographiques internationaux, au Salon maghrébin du livre et au projet du musée des mines de Jerada, la contribution à l'aménagement de l'école Hassania de Figuig, la création de centres de formation et d'animation culturelle à travers la région en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité, et d'autres centres pour la formation et l'insertion des jeunes, aux côtés d'autres projets culturels importants et le soutien à la construction de terrains sportifs de proximité dans l'ensemble des provinces de la région.

D'autre part, le président du CRO a appelé à la concertation pour élaborer une vision participative en matière de promotion du domaine culturel et donner à la culture la place qui lui revient en tant que locomotive essentielle du développement et vecteur principal de renfoncement des mécanismes de la coopération internationale décentralisée.

Le CRO est soucieux de mettre à niveau et renforcer les infrastructures liées à la culture et à la jeunesse, élaborer des plans intégrés et participatifs pour promouvoir le paysage culturel de la région, s'ouvrir sur les domaines numériques et virtuels pour accompagner la transformation digitale, et réhabiliter et restaurer les tissus anciens, comme les kasbahs, les ksours et les monuments historiques, a dit M. Bioui.

De même, le Conseil régional intervient pour la diversification des formes et des domaines d'organisation des salons et des manifestations artistiques et culturelles, la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l'Oriental, la mise en place des fondements de l'industrie culturelle, le soutien à la production cinématographique dans la région, l'adhésion au monde du savoir et de la communication et le développement de la production culturelle.

M. Bioui a réaffirmé, à cette occasion, l'engagement du CRO dans la mise en œuvre territoriale des différents programmes et stratégies sectorielles et le soutien à toutes les initiatives innovantes qui contribuent au développement de la région.