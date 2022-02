Ile Maurice: Avin Jagarnath - 37 ans, et son kanwar sac à dos

Cet habitant de Petit-Raffray a entamé son pèlerinage le week-end dernier. Seul, restrictions sanitaires obligent. Pour cela, il a confectionné un kanwar facile à porter en solo, un modèle de sac à dos. Et il a fait le buzz sur les réseaux sociaux, les internautes, qui sont nombreux à l'avoir pris en photos, le félicitant pour son ingéniosité.

Avin Jagarnath a pris deux semaines pour confectionner son kanwar. Alors que chaque année depuis 27 ans, il se fait un devoir de marcher du lac sacré de Grand-Bassin pour retourner au Vishwarnath Janata Mandir, à Goodlands, avec d'autres membres de sa famille, cette année, il a pris la route du retour seul pour éviter justement les attroupements. Le Covid-19 étant toujours d'actualité dans le pays.

En une quinzaine de jours, le pèlerin de 37 ans a eu l'idée de construire un kanwar facile à porter et qui lui servirait également de couverture contre le soleil, tout en ayant les mains libres. Il a déboursé dans les Rs 6 000. "Je me suis inspiré des femmes en Inde, qui portent des rochers sur elles, dans les régions montagneuses. Et cela a vraiment donné un beau résultat. Le trajet n'a pas été difficile. Et je pense bien réutiliser le même l'année prochaine, si Dieu le veut."

Pour lui, ce modèle backpack est unique en son genre. "De plus, il a été réalisé avec du métal pour qu'on ait bien le support nécessaire." Plus important, il a pu le porter seul et a au final été discret sur la route. "Li ti bien fasil pou saryé, mo pa finn déranz personn..."

Avin Jagarnath devait en principe se mettre en route à la fin de janvier, mais avec le cyclone Batsirai, son pèlerinage a été repoussé d'une semaine. C'est ainsi, que le samedi 5 février, il s'est rendu en voiture à Ganga Talao et une fois les prières dites, l'habitant de Petit-Raffray a pris la route à pied pour remonter jusqu'à Goodlands. "J'ai commencé à marcher vers 10 heures et je suis arrivé chez mon oncle à Beau-Bassin vers 17 heures, où j'ai dîné, fait les prières et me suis reposé."

Il a repris son trajet le lendemain, soit dimanche, et s'est arrêté en début d'après-midi à Pamplemousses avant de gagner le Shivala de Goodlands, vers 17 heures. "En route, j'ai eu le soutien des membres du shivala et de mon oncle et aussi une grande aide du public qui s'est arrêté pour me donner de l'eau et des fruits... "