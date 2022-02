Bénin: Nomination de l'Évêque de Djougou

Cité Du Vatican — Le Saint Père François a nommé le 12 février 2022 Évêque du diocèse de Djougou (Bénin), le père Bernard de Clairvaux Toha Wontacien, O.S.F.S., jusqu'à présent Supérieur Provincial des Oblats de Saint François de Sales au Bénin.

Son Excellence Mgr Bernard de Clairvaux Toha Wontacien, O.S.F.S., est né le 20 août 1970 à Abomey-Calavi, a fait ses études primaires et secondaires dans la ville de Parakou, puis a obtenu une maîtrise en géologie. Il est entré dans l'Institut religieux des Oblats de Saint François de Sales (O.S.F.S.) et a fait sa profession perpétuelle le 26 septembre 1998.

Il a enseigné le latin au séminaire St. John Vianney à Pretoria, en Afrique du Sud. Il a été ordonné prêtre le 22 juillet 2006 à Parakou.

Il a exercé les ministères suivants : responsable de la coordination de la Pastorale sociale et de la gestion des projets de développement de l'Archidiocèse métropolitain de Parakou, coordinateur de la Caritas archidiocésaine et des diocèses du Nord-Bénin (2006-2011) ; membre du Conseil pour les affaires économiques du même archidiocèse et conseiller de l'archevêque (2007-2013) ; trésorier de la Division Afrique de l'Ouest de la Province de France (2008-2018) et responsable de la traduction anglais/français de l'O.S.F.S. (2012-2018) ; maître des scolastiques de l'O.S.F.S., Abidjan, Côte d'Ivoire, (2013-2018) ; conseiller provincial (2015-2018 et depuis 2019 jusqu'à présent conseiller provincial supérieur (2015-2018). (2012-2018) ; Maître des Scolastiques O.S.F.S., Abidjan, Côte d'Ivoire, (2013-2018) ; Conseiller provincial (2015-2018) et depuis 2019 jusqu'à présent Supérieur provincial de la Province O.S.F.S. de France au Bénin.