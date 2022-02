Sud-Soudan: Démission de l'Évêque de Yei et nomination

Cité Du Vatican — Le Saint Père François a accepté le 11 février 2022 la démission du gouvernement pastoral du diocèse de Yei (Sud Soudan), présentée par Son Excellence Mgr Erkolano Lodu Tombe. Le Saint-Père a nommé Évêque du même diocèse le révérend Alex Lodiong Sakor Eyobo, du clergé de Yei, jusqu'à présent formateur, enseignant et trésorier du Grand Séminaire national Saint-Paul de Juba.

Son Excellence Mons. Alex Lodiong Sakor Eyobo, est né le 26 janvier 1971 à Wudu (diocèse de Yei). Il est entré au petit séminaire St. Mary à Juba (1989-1993) et a suivi des cours de philosophie et de théologie au grand séminaire national St. Paul, obtenant un diplôme (1996) et un baccalauréat (2000). Le 24 juin 2001, il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Yei..

Depuis son ordination, il a exercé les fonctions et suivi les études suivantes : Vicaire de la paroisse du Sacré-Cœur, Lomin, Kajo Keji (2001-2002) ; diplôme en informatique à l'Université catholique d'Afrique de l'Est, Nairobi, Kenya (2002-2003) ; secrétaire général du diocèse de Yei (2002-2006) ; études en gestion et administration financières à CORAT Africa, Nairobi, Kenya (2006-2007) ; Secrétaire général, économe général du diocèse, coordinateur de la communication et de l'éducation (2006-2008) ; aumônier diocésain des jeunes (2008-2013) ; recteur du petit séminaire diocésain St Augustin à Yei (2013-2014) ; licencié en théologie biblique à l'Université Urbanienne de Rome (2014-2018). Depuis 2018 jusqu'à présent, il est formateur, conférencier et économe du grand séminaire national St. Paul à Juba.