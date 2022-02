Tunisie: Le CAB gagne en amical

Avant la négociation de la 8e ronde du championnat de la Ligue 1, les 19 et 20 février courant, quelques équipes de l'élite ont disputé des rencontres amicales le week-end dernier. Ainsi, au complexe Abdessalem Kazouz , l'Espérance Sportive de Zarzis et l'ES Métlaoui se sont neutralisés (0-0) alors qu'au stade 15-Octobre de Bizerte, le CAB a surclassé les divisionnaires de l'AS Menzel Jemil (3-0). Au Sahel, du côté du stade Mustapha Ben Jannet de Monastir, l'USM est venue à bout du CSHL (3-2). Pas de buts enfin lors du test entre l'US Tataouine et l'US Ben Guerdane au Stade Slaheddine Ben Hamida.

" L'effet Dupraz " pour Khazri ?

Pascal Dupraz inspire Wahbi Khazri, contrairement à son prédécesseur Claude Puel qui a souvent mis l'attaquant tunisien à l'écart. Et Dupraz a forcément raison de relancer le virevoltant avant des Verts puisque ce dernier ne ronge pas son frein sur le terrain. En clair, à titre d'exemple, face à Montpellier, Khazri a multiplié les courses sur le front de l'attaque et a tiré au but à 11 reprises. Et au niveau européen, le Tunisien fait jusque-là mieux qu'Harry Kane et Sadio Mané, qui avaient respectivement tenté leur chance à 10 reprises contre Leicester et Leeds United.

Coupe du monde des clubs: Al Ahly d'Egypte bat Al Hilal saoudien

Al Ahly d'Egypte s'est hissé sur la 3e marche du podium en marge de sa participation au Mondial des clubs. Larges vainqueurs des Saoudiens d'Al Hilal lors de la " petite finale " (4-0), les Cairotes ont fait le show du côté du stade Al Nahyan d'Abou Dhabi avec des réalisations signés Hamdi Fethi, Yasser Ibrahim, Ahmed Abdelkader et Amr Souliya. A noter que les coéquipiers d'Ali Mâaloul, inoxydable sur son flanc de prédilection, ont su mettre à profit les expulsions de deux joueurs adverses, Matheus Pereira et Mahmed Kanno. Mission accomplie pour les "Ahlaouis" qui vont empocher 2,5 millions de dollars, soit 7,17 millions de dinars.